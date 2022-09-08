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"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России
"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России - РИА Новости Крым, 08.09.2022
"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России
Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"* и... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T12:49
2022-09-08T12:49
российская федерация (россия, рф)
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"* и националистическую группировку "Черный комитет"*. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме."Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры", - сообщили в Верховном суде.Уточняется, что после признания организации экстремистской любой ее участник или организатор может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.Лидером исторической "Организации украинских националистов"* (ОУН*) был Степан Бандера. В 1942 году у движения сформировалось крыло – "Украинская повстанческая армия"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Она действовала преимущественно на Западной Украине, воевала против советских войск и сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам – право на социальные гарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20220802/azov-priznan-terroristicheskoy-organizatsiey-v-rf--verkhovnyy-sud-1124036312.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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российская федерация (россия, рф), закон и право, новости
"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России

Верховный суд России признал "Организацию украинских националистов"* экстремистской

12:49 08.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"* и националистическую группировку "Черный комитет"*. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.
Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме.
"Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры", - сообщили в Верховном суде.
Бойцы батальона Азов*. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 14:05
"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд
Уточняется, что после признания организации экстремистской любой ее участник или организатор может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.
Лидером исторической "Организации украинских националистов"* (ОУН*) был Степан Бандера. В 1942 году у движения сформировалось крыло – "Украинская повстанческая армия"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Она действовала преимущественно на Западной Украине, воевала против советских войск и сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам – право на социальные гарантии.
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
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Заголовок открываемого материала
13:10Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России
12:49"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России
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