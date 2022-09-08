https://crimea.ria.ru/20220908/organizatsiya-ukrainskikh-natsionalistov-priznana-ekstremistskoy-v-rossii-1124440023.html

"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России

"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России - РИА Новости Крым, 08.09.2022

"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России

Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"* и... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T12:49

2022-09-08T12:49

2022-09-08T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"* и националистическую группировку "Черный комитет"*. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме."Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры", - сообщили в Верховном суде.Уточняется, что после признания организации экстремистской любой ее участник или организатор может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.Лидером исторической "Организации украинских националистов"* (ОУН*) был Степан Бандера. В 1942 году у движения сформировалось крыло – "Украинская повстанческая армия"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Она действовала преимущественно на Западной Украине, воевала против советских войск и сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам – право на социальные гарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20220802/azov-priznan-terroristicheskoy-organizatsiey-v-rf--verkhovnyy-sud-1124036312.html

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российская федерация (россия, рф), закон и право, новости