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Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения
Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения
Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T18:24
2022-09-08T18:25
крым
ялта
происшествия
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ.В ведомстве рассказали подробности резонансного убийства: двое подозреваемых избивали 34-летнего ялтинца, прежде чем нанести ему множественные удары ножом."Установлено, в ночь на 6 сентября компания знакомых распивала спиртное в одном из местных кафе, где у них произошел конфликт. Выйдя из заведения, двое мужчин принялись избивать третьего, после чего насильно усадили его в автомобиль и отправились кататься по городу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Конфликт продолжился у остановки общественного транспорта "Ливадия-2", где злоумышленники нанесли пострадавшему многочисленные ножевые ранения в область живота, грудной клетки, шеи, рук. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.Оба подозреваемых задержаны. Следователи изъяли и изучили видеозаписи камер уличного наблюдения, провели обыски по месту жительства фигурантов дела, осмотрели место преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены подозреваемые. Один из подозреваемых полностью признал свою причастность к преступлению. По данным прокуратуры Крыма, согласившись с позицией прокурора, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.В СК также сообщили, что в 2001 году один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества путем мошенничества. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220908/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-ob-ubiystve-v-yalte-1124436845.html
https://crimea.ria.ru/20220908/v-yalte-ssora-mezhdu-tremya-muzhchinami-zakonchilas-ubiystvom-vozbuzhdeno-delo-1124435781.html
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крым, ялта, происшествия, крымский следком, прокуратура республики крым
Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения

Подозреваемым в жестокой расправе в Ялте предъявили обвинения в убийстве группой лиц – СК

18:24 08.09.2022 (обновлено: 18:25 08.09.2022)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ.
В ведомстве рассказали подробности резонансного убийства: двое подозреваемых избивали 34-летнего ялтинца, прежде чем нанести ему множественные удары ножом.
"Установлено, в ночь на 6 сентября компания знакомых распивала спиртное в одном из местных кафе, где у них произошел конфликт. Выйдя из заведения, двое мужчин принялись избивать третьего, после чего насильно усадили его в автомобиль и отправились кататься по городу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
10:19
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Конфликт продолжился у остановки общественного транспорта "Ливадия-2", где злоумышленники нанесли пострадавшему многочисленные ножевые ранения в область живота, грудной клетки, шеи, рук. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.
Оба подозреваемых задержаны. Следователи изъяли и изучили видеозаписи камер уличного наблюдения, провели обыски по месту жительства фигурантов дела, осмотрели место преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены подозреваемые.
Один из подозреваемых полностью признал свою причастность к преступлению. По данным прокуратуры Крыма, согласившись с позицией прокурора, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.
Место преступления
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В СК также сообщили, что в 2001 году один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества путем мошенничества. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
"Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении одного из обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Аналогичная мера его сообщнику была избрана судом ранее. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле центрального аппарата СК РФ и руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю", - добавили в пресс-службе.
 
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