https://crimea.ria.ru/20220908/rezonansnoe-ubiystvo-v-yalte-sk-izmenil-statyu-obvineniya-1124446177.html
Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения
Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения
Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T18:24
2022-09-08T18:24
2022-09-08T18:25
крым
ялта
происшествия
крымский следком
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ca7c48e4662ab960a4ff2ec336eef68e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ.В ведомстве рассказали подробности резонансного убийства: двое подозреваемых избивали 34-летнего ялтинца, прежде чем нанести ему множественные удары ножом."Установлено, в ночь на 6 сентября компания знакомых распивала спиртное в одном из местных кафе, где у них произошел конфликт. Выйдя из заведения, двое мужчин принялись избивать третьего, после чего насильно усадили его в автомобиль и отправились кататься по городу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Конфликт продолжился у остановки общественного транспорта "Ливадия-2", где злоумышленники нанесли пострадавшему многочисленные ножевые ранения в область живота, грудной клетки, шеи, рук. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.Оба подозреваемых задержаны. Следователи изъяли и изучили видеозаписи камер уличного наблюдения, провели обыски по месту жительства фигурантов дела, осмотрели место преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены подозреваемые. Один из подозреваемых полностью признал свою причастность к преступлению. По данным прокуратуры Крыма, согласившись с позицией прокурора, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.В СК также сообщили, что в 2001 году один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества путем мошенничества. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220908/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-ob-ubiystve-v-yalte-1124436845.html
https://crimea.ria.ru/20220908/v-yalte-ssora-mezhdu-tremya-muzhchinami-zakonchilas-ubiystvom-vozbuzhdeno-delo-1124435781.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e6845946d125b9d51c47b136797a4be0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, происшествия, крымский следком, прокуратура республики крым
Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения
Подозреваемым в жестокой расправе в Ялте предъявили обвинения в убийстве группой лиц – СК
18:24 08.09.2022 (обновлено: 18:25 08.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ.
В ведомстве рассказали подробности резонансного убийства: двое подозреваемых избивали 34-летнего ялтинца, прежде чем нанести ему множественные удары ножом.
"Установлено, в ночь на 6 сентября компания знакомых распивала спиртное в одном из местных кафе, где у них произошел конфликт. Выйдя из заведения, двое мужчин принялись избивать третьего, после чего насильно усадили его в автомобиль и отправились кататься по городу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Конфликт продолжился у остановки общественного транспорта "Ливадия-2", где злоумышленники нанесли пострадавшему многочисленные ножевые ранения в область живота, грудной клетки, шеи, рук. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.
Оба подозреваемых задержаны. Следователи изъяли и изучили видеозаписи камер уличного наблюдения, провели обыски по месту жительства фигурантов дела, осмотрели место преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены подозреваемые.
Один из подозреваемых полностью признал свою причастность к преступлению. По данным прокуратуры Крыма, согласившись с позицией прокурора, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.
В СК также сообщили, что в 2001 году один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества путем мошенничества. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
"Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении одного из обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Аналогичная мера его сообщнику была избрана судом ранее. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле центрального аппарата СК РФ и руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю", - добавили в пресс-службе.