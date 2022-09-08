https://crimea.ria.ru/20220908/rezonansnoe-ubiystvo-v-yalte-sk-izmenil-statyu-obvineniya-1124446177.html

Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения

Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения

Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T18:24

2022-09-08T18:24

2022-09-08T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ.В ведомстве рассказали подробности резонансного убийства: двое подозреваемых избивали 34-летнего ялтинца, прежде чем нанести ему множественные удары ножом."Установлено, в ночь на 6 сентября компания знакомых распивала спиртное в одном из местных кафе, где у них произошел конфликт. Выйдя из заведения, двое мужчин принялись избивать третьего, после чего насильно усадили его в автомобиль и отправились кататься по городу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Конфликт продолжился у остановки общественного транспорта "Ливадия-2", где злоумышленники нанесли пострадавшему многочисленные ножевые ранения в область живота, грудной клетки, шеи, рук. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.Оба подозреваемых задержаны. Следователи изъяли и изучили видеозаписи камер уличного наблюдения, провели обыски по месту жительства фигурантов дела, осмотрели место преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены подозреваемые. Один из подозреваемых полностью признал свою причастность к преступлению. По данным прокуратуры Крыма, согласившись с позицией прокурора, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.В СК также сообщили, что в 2001 году один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества путем мошенничества. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

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https://crimea.ria.ru/20220908/v-yalte-ssora-mezhdu-tremya-muzhchinami-zakonchilas-ubiystvom-vozbuzhdeno-delo-1124435781.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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