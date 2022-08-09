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Главные события и комментарии дня: 9 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 9 августа
Главные события и комментарии дня: 9 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Главные события и комментарии дня: 9 августа
В Минобороны РФ назвали причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке. В РФ растет число смертей и госпитализаций из-за ковида. Для защиты Запорожской АЭС усилят РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T22:06
2022-08-09T22:46
главное за день
крым
происшествия
украина
специальная военная операция рф на украине
запорожская область
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ назвали причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке. В РФ растет число смертей и госпитализаций из-за ковида. Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО. Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью. Российские силовики задержали группу пособников ВСУ. Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций. Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв на аэродроме в НовофедоровкеВзрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов, заявили в Минобороны. В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе двое детей, погиб мужчина. Кроме того, повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери.К вечеру пожар на территории аэродрома "Саки" был локализован спасателями и военными.В РФ растет число смертей и госпитализаций из-за ковида В России за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за коронаврусной инфекции. В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число госпитализаций за сутки в России выросло на 105,6%, подтверждено 60 летальных исходов. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 277 случаев COVID-19, умерли два человека. При этом, запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет более 140 тысяч доз, а количество обращений граждан в пункты вакцинации за последние две недели значительно не увеличилось.Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВОПосле серии обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ принято решение об усилении системы противовоздушной обороны для защиты электростанции от ударов. В настоящее время объект работает в штатном режиме, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под УманьюВ ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные крылатыми ракетами уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777. Ракетами воздушного базирования также разбит действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области.Российские силовики задержали группу пособников ВСУВоеннослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей.Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкцийПрокачка российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через нефтепровод "Дружба" на территории Украины приостановлена из-за нового пакета антироссийских санкций.Отмечается, что прокачка по южной ветке "Дружба" полностью остановлена утром 4 августа, поскольку "Укртранснафта", работающая по полной предоплате, получив ее от "Транснефти", вернула деньги обратно в связи со вступлением ограничений из седьмого пакета антироссийских санкций. Нефтепровод "Дружба" проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиянУкраинский президент Владимир Зеленский считает, что страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на год в ответ на проведение спецоперации на Украине. В интервью Washington Post он заявил, что закрытие границ – это "самые важные санкции", которые позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.
https://crimea.ria.ru/20220809/sredi-postradavshikh-pri-vzryve-v-novofedorovke-dvoe-detey-1124117086.html
https://crimea.ria.ru/20220809/na-vsekh-ne-khvatit-grozit-li-rossii-defitsit-vaktsiny-ot-covid-19-1124109271.html
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https://crimea.ria.ru/20220809/es-namerenno-nanes-udar-po-vengrii--ekspert-o-situatsii-s-tranzitom-nefti-1124117606.html
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4.7
96
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главное за день, крым, происшествия, украина, специальная военная операция рф на украине, запорожская область, в мире, санкции против россии
Главные события и комментарии дня: 9 августа

Главные события и заявления вторника, 9 августа

22:06 09.08.2022 (обновлено: 22:46 09.08.2022)
 
© РИА Новости КрымДым со стороны поселка Новофедоровка в Крыму, где прогремели несколько взрывов
Дым со стороны поселка Новофедоровка в Крыму, где прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ назвали причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке. В РФ растет число смертей и госпитализаций из-за ковида. Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО. Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью. Российские силовики задержали группу пособников ВСУ. Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций. Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Взрыв на аэродроме в Новофедоровке
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов, заявили в Минобороны. В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе двое детей, погиб мужчина. Кроме того, повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери.
К вечеру пожар на территории аэродрома "Саки" был локализован спасателями и военными.
Больница
20:09
Среди пострадавших при взрыве в Новофедоровке двое детей
В РФ растет число смертей и госпитализаций из-за ковида
В России за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за коронаврусной инфекции. В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число госпитализаций за сутки в России выросло на 105,6%, подтверждено 60 летальных исходов. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 277 случаев COVID-19, умерли два человека.
При этом, запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет более 140 тысяч доз, а количество обращений граждан в пункты вакцинации за последние две недели значительно не увеличилось.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
13:19
На всех не хватит: грозит ли России дефицит вакцины от COVID-19
Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО
После серии обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ принято решение об усилении системы противовоздушной обороны для защиты электростанции от ударов. В настоящее время объект работает в штатном режиме, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью
В ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные крылатыми ракетами уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777.
Ракетами воздушного базирования также разбит действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области.
Российские силовики задержали группу пособников ВСУ
Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей.
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
12:18
Российские силовики задержали группу пособников ВСУ
Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций
Прокачка российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через нефтепровод "Дружба" на территории Украины приостановлена из-за нового пакета антироссийских санкций.
Отмечается, что прокачка по южной ветке "Дружба" полностью остановлена утром 4 августа, поскольку "Укртранснафта", работающая по полной предоплате, получив ее от "Транснефти", вернула деньги обратно в связи со вступлением ограничений из седьмого пакета антироссийских санкций.
Нефтепровод "Дружба" проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.
Перекачивающая станция Предгорная проекта Юг компании Транснефть. - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
20:58
ЕС намеренно нанес удар по Венгрии – эксперт о ситуации с транзитом нефти
Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на год в ответ на проведение спецоперации на Украине.
В интервью Washington Post он заявил, что закрытие границ – это "самые важные санкции", которые позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.
 
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22:06Главные события и комментарии дня: 9 августа
21:29Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли
21:26Число пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло до девяти
21:11Сбор биометрии россиян будет добровольным – Минцифры
20:58ЕС намеренно нанес удар по Венгрии – эксперт о ситуации с транзитом нефти
20:26Пожар на аэродроме в Новофедоровке локализован – Аксенов
20:13В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
20:09Среди пострадавших при взрыве в Новофедоровке двое детей
20:06Крымчане отдали мошенникам 5 млн за "снятие порчи" и иные "услуги"
19:39Скончался бывший глава советской Белоруссии Николай Слюньков
19:19Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке
18:59Количество пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло
18:42Трое рабочих коммунальной службы погибли в Белгородской области
18:19В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший
18:19Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке
18:00Посты ДПС и пробки: проезд в Новофедоровку временно закрыт
17:58Пять человек ранены в результате взрывов в Новофедоровке - минздрав
17:32Жителей домов рядом с аэродромом в Новофедоровке эвакуируют - Аксенов
17:12В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции
17:00Аксенов: зона у аэродрома "Саки" оцеплена, говорить о пострадавших рано
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