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Главные события и комментарии дня: 9 августа

Главные события и комментарии дня: 9 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Главные события и комментарии дня: 9 августа

В Минобороны РФ назвали причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке. В РФ растет число смертей и госпитализаций из-за ковида. Для защиты Запорожской АЭС усилят РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T22:06

2022-08-09T22:06

2022-08-09T22:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ назвали причины взрывов на аэродроме в Новофедоровке. В РФ растет число смертей и госпитализаций из-за ковида. Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО. Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью. Российские силовики задержали группу пособников ВСУ. Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций. Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв на аэродроме в НовофедоровкеВзрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов, заявили в Минобороны. В результате происшествия пострадали девять человек, в том числе двое детей, погиб мужчина. Кроме того, повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери.К вечеру пожар на территории аэродрома "Саки" был локализован спасателями и военными.В РФ растет число смертей и госпитализаций из-за ковида В России за сутки увеличилось число смертей и госпитализаций из-за коронаврусной инфекции. В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число госпитализаций за сутки в России выросло на 105,6%, подтверждено 60 летальных исходов. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 277 случаев COVID-19, умерли два человека. При этом, запас вакцины от COVID-19 в Крыму составляет более 140 тысяч доз, а количество обращений граждан в пункты вакцинации за последние две недели значительно не увеличилось.Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВОПосле серии обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ принято решение об усилении системы противовоздушной обороны для защиты электростанции от ударов. В настоящее время объект работает в штатном режиме, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под УманьюВ ходе специальной военной операции за минувшие сутки российские военные крылатыми ракетами уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777. Ракетами воздушного базирования также разбит действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области.Российские силовики задержали группу пособников ВСУВоеннослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей.Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкцийПрокачка российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через нефтепровод "Дружба" на территории Украины приостановлена из-за нового пакета антироссийских санкций.Отмечается, что прокачка по южной ветке "Дружба" полностью остановлена утром 4 августа, поскольку "Укртранснафта", работающая по полной предоплате, получив ее от "Транснефти", вернула деньги обратно в связи со вступлением ограничений из седьмого пакета антироссийских санкций. Нефтепровод "Дружба" проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиянУкраинский президент Владимир Зеленский считает, что страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на год в ответ на проведение спецоперации на Украине. В интервью Washington Post он заявил, что закрытие границ – это "самые важные санкции", которые позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.

https://crimea.ria.ru/20220809/sredi-postradavshikh-pri-vzryve-v-novofedorovke-dvoe-detey-1124117086.html

https://crimea.ria.ru/20220809/na-vsekh-ne-khvatit-grozit-li-rossii-defitsit-vaktsiny-ot-covid-19-1124109271.html

https://crimea.ria.ru/20220809/rossiyskie-siloviki-zaderzhali-gruppu-posobnikov-vsu-1124108788.html

https://crimea.ria.ru/20220809/es-namerenno-nanes-udar-po-vengrii--ekspert-o-situatsii-s-tranzitom-nefti-1124117606.html

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