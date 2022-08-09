https://crimea.ria.ru/20220809/glava-kryma-rasskazal-o-razrusheniyakh-v-novofedorovke-1124116675.html
Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке
Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке
При взрыве на аэродроме в Новофедоровке повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T19:19
2022-08-09T19:19
2022-08-09T19:29
крым
происшествия
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ed456e5ab40c9ecc901b17a4d97e0ac2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. При взрыве на аэродроме в Новофедоровке повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава республики Сергей Аксенов.Местные власти продолжают обход территорий. Завтра специальная комиссия приступит к оценке ущерба.Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке >>Ранее в Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома. В результате происшествия погиб один человек, ранения получили шестеро, в том числе ребенок.
https://crimea.ria.ru/20220809/kolichestvo-postradavshikh-pri-vzryve-v-novofedorovke-vyroslo-1124116268.html
https://crimea.ria.ru/20220809/v-rezultate-vzryvov-v-novofedorovke-est-pogibshiy--1124115753.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_a64e14246e4b26342533995561e76100.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке
Глава Крыма Аксенов рассказал о разрушениях в результате ЧП в Новофедоровке
19:19 09.08.2022 (обновлено: 19:29 09.08.2022)