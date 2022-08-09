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Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке
Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке
При взрыве на аэродроме в Новофедоровке повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T19:19
2022-08-09T19:29
крым
происшествия
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. При взрыве на аэродроме в Новофедоровке повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава республики Сергей Аксенов.Местные власти продолжают обход территорий. Завтра специальная комиссия приступит к оценке ущерба.Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке &gt;&gt;Ранее в Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома. В результате происшествия погиб один человек, ранения получили шестеро, в том числе ребенок.
https://crimea.ria.ru/20220809/kolichestvo-postradavshikh-pri-vzryve-v-novofedorovke-vyroslo-1124116268.html
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крым, происшествия, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке

Глава Крыма Аксенов рассказал о разрушениях в результате ЧП в Новофедоровке

19:19 09.08.2022 (обновлено: 19:29 09.08.2022)
 
© РИА Новости Крым, Анна ПетроваКаска
Каска
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. При взрыве на аэродроме в Новофедоровке повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На прилегающих территориях много выбитых окон. Пострадавших зданий, конечно, много. Но конструкции нигде не нарушены. Основные разрушения – выбиты двери и окна. Пожарные и тяжелая техника, врачи – все на месте. Патрулирование организовано МВД", - сообщил Аксенов.
Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
18:59
Количество пострадавших при взрыве в Новофедоровке выросло
Местные власти продолжают обход территорий. Завтра специальная комиссия приступит к оценке ущерба.
Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке >>
Ранее в Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет.
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Дополняется
В результате взрыва в Новофедоровке есть погибший
Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома. В результате происшествия погиб один человек, ранения получили шестеро, в том числе ребенок.
 
КрымПроисшествияСергей АксеновБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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