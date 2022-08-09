https://crimea.ria.ru/20220809/glava-kryma-rasskazal-o-razrusheniyakh-v-novofedorovke-1124116675.html

Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке

Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Глава Крыма рассказал о разрушениях в Новофедоровке

При взрыве на аэродроме в Новофедоровке повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T19:19

2022-08-09T19:19

2022-08-09T19:29

крым

происшествия

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. При взрыве на аэродроме в Новофедоровке повреждены жилые дома, в основном, в них выбиты стекла и двери. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава республики Сергей Аксенов.Местные власти продолжают обход территорий. Завтра специальная комиссия приступит к оценке ущерба.Генерал авиации назвал версии происшествия в Новофедоровке >>Ранее в Минобороны заявили, что причиной взрыва стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. После ЧП усилены меры безопасности, пятикилометровая зона в районе места происшествия оцеплена, людей из расположенных возле военного аэродрома домов эвакуируют. Однако губернатор подчеркивает, что речи об общей эвакуации местных жителей не идет.Взрывы прогремели в поселке Новофедоровка во вторник днем. Глава администрации Сергей Россоловский сообщил РИА Новости Крым о хлопках в районе военного аэродрома. В результате происшествия погиб один человек, ранения получили шестеро, в том числе ребенок.

https://crimea.ria.ru/20220809/kolichestvo-postradavshikh-pri-vzryve-v-novofedorovke-vyroslo-1124116268.html

https://crimea.ria.ru/20220809/v-rezultate-vzryvov-v-novofedorovke-est-pogibshiy--1124115753.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя