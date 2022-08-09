https://crimea.ria.ru/20220809/sklad-boepripasov-k-himars-unichtozhen-pod-umanyu-1124111615.html

Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью

Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью

Российские военные крылатыми ракетами уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T14:04

2022-08-09T14:04

2022-08-09T14:04

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российские военные крылатыми ракетами уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777. Об этом говорится в сообщении Минобороны.Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS >>А ракетами воздушного базирования уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области.Кроме того, в результате активного наступления российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады."Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", - заключили в Минобороны.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220809/rossiyskie-siloviki-zaderzhali-gruppu-posobnikov-vsu-1124108788.html

https://crimea.ria.ru/20220809/dlya-zaschity-zaporozhskoy-aes-usilyat-sredstva-pvo---vlasti-1124107907.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости