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Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью
Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью
Российские военные крылатыми ракетами уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T14:04
2022-08-09T14:04
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российские военные крылатыми ракетами уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777. Об этом говорится в сообщении Минобороны.Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS &gt;&gt;А ракетами воздушного базирования уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области.Кроме того, в результате активного наступления российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады."Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", - заключили в Минобороны.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС &gt;&gt;На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220809/rossiyskie-siloviki-zaderzhali-gruppu-posobnikov-vsu-1124108788.html
https://crimea.ria.ru/20220809/dlya-zaschity-zaporozhskoy-aes-usilyat-sredstva-pvo---vlasti-1124107907.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости
Склад боеприпасов к HIMARS уничтожен под Уманью

Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Уманью склада боеприпасов к HIMARS и M777

14:04 09.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск "Калибров" из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
Пуск Калибров из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Российские военные крылатыми ракетами уничтожили в Черкасской области склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS >>
"Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777", - проинформировали в оборонном ведомстве.
А ракетами воздушного базирования уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области.
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12:18
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Кроме того, в результате активного наступления российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады.
"Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", - заключили в Минобороны.
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Для защиты Запорожской АЭС усилят средства ПВО - власти
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС >>
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФНовости
 
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