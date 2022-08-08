https://crimea.ria.ru/20220808/rossiyskie-voennye-sbili-19-reaktivnykh-snaryadov-himars-1124101760.html

Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS

Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS

Российские военные сбили 19 снарядов HIMARS над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорится в заявлении Минобороны. РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T14:15

2022-08-08T14:15

2022-08-08T14:15

специальная военная операция рф на украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российские военные сбили 19 снарядов HIMARS над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорится в заявлении Минобороны.Также российскими средствами ПВО перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" - в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка на Херсонщине.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html

https://crimea.ria.ru/20220720/ssha-ne-stanut-svetit-na-ukraine-oruzhie-novogo-tipa--ekspert-1123898615.html

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф