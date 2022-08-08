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Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS
Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS
Российские военные сбили 19 снарядов HIMARS над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорится в заявлении Минобороны. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T14:15
2022-08-08T14:15
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российские военные сбили 19 снарядов HIMARS над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорится в заявлении Минобороны.Также российскими средствами ПВО перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" - в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка на Херсонщине.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
https://crimea.ria.ru/20220720/ssha-ne-stanut-svetit-na-ukraine-oruzhie-novogo-tipa--ekspert-1123898615.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS

Российские военные сбили над тремя областями Украины 19 снарядов HIMARS и три "Точки-У"

14:15 08.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Российские военные сбили 19 снарядов HIMARS над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
"Сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Также российскими средствами ПВО перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У" - в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка на Херсонщине.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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