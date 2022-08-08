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Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС
Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС
Украинский нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность в результате ударов российских ВКС, он безуспешно пытается срочно восполнить потери команды за счет... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T14:06
2022-08-08T14:27
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Украинский нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность в результате ударов российских ВКС, он безуспешно пытается срочно восполнить потери команды за счет жителей Харькова. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.Также в результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Украинские потери составили до 150 военнослужащих и 14 единиц техники.Кроме того, в районах населенных пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области уничтожили до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники, еще около 30 украинских военных ликвидированы возле села Новополтавка Николаевской области.В Минобороны добавили, что за сутки поражены пять пунктов управления, подавлены три взвода РСЗО "Град", четыре артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", а также два взвода орудий "Гиацинт-Б". Уничтожены несколько складов с боеприпасами и горючим, а также сбиты семь украинских беспилотников.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО &gt;&gt;Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220806/rossiyskie-siloviki-vskryli-udarnuyu-gruppirovku-vsu-v-10-tysyach-chelovek-1124088575.html
https://crimea.ria.ru/20220730/vs-rf-razgromili-boytsov-krakena-i-elitnoy-brigady-prezidenta-ukrainy-1124006595.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС

Минобороны: украинский нацбат "Кракен" утратил боеспособность после российских ударов

14:06 08.08.2022 (обновлено: 14:27 08.08.2022)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Украинский нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность в результате ударов российских ВКС, он безуспешно пытается срочно восполнить потери команды за счет жителей Харькова. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
"На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников, утратило боеспособность нацформирование "Кракен". Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова", - сообщили в ведомстве.
Также в результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Украинские потери составили до 150 военнослужащих и 14 единиц техники.
Кроме того, в районах населенных пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области уничтожили до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники, еще около 30 украинских военных ликвидированы возле села Новополтавка Николаевской области.
В Минобороны добавили, что за сутки поражены пять пунктов управления, подавлены три взвода РСЗО "Град", четыре артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", а также два взвода орудий "Гиацинт-Б". Уничтожены несколько складов с боеприпасами и горючим, а также сбиты семь украинских беспилотников.
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6 августа, 22:35
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО >>
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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