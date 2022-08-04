https://crimea.ria.ru/20220804/vsu-ostavili-pozitsii-v-soledare-artemovske-i-avdeevke--mo-1124062800.html

ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО

ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО - РИА Новости Крым, 04.08.2022

ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО

Подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины понесли большие потери и оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке Донецкой Народной Республики под... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T12:52

2022-08-04T12:52

2022-08-04T12:52

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины понесли большие потери и оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке Донецкой Народной Республики под натиском союзных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области.Также уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 194-х районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220804/vs-rf-unichtozhili-bolee-500-ukrainskikh-voennykh-v-dnr-i-pod-kharkovom-1124062413.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков