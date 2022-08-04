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ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО
ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО - РИА Новости Крым, 04.08.2022
ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО
Подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины понесли большие потери и оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке Донецкой Народной Республики под... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T12:52
2022-08-04T12:52
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины понесли большие потери и оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке Донецкой Народной Республики под натиском союзных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области.Также уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 194-х районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220804/vs-rf-unichtozhili-bolee-500-ukrainskikh-voennykh-v-dnr-i-pod-kharkovom-1124062413.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО

Минобороны РФ: подразделения ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке ДНР

12:52 04.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг представителя Минобороны РФ И. Конашенкова
Брифинг представителя Минобороны РФ И. Конашенкова
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины понесли большие потери и оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке Донецкой Народной Республики под натиском союзных сил, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции", – сказал Конашенков на брифинге в четверг.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области.
Также уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 194-х районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:43
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Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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Заголовок открываемого материала
12:52ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – МО
12:43ВС РФ уничтожили более 500 украинских военных в ДНР и под Харьковом
12:43В Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшими
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