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Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян
Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян
Закрыть въезд для всех россиян на год должны страны Запада в ответ на проведение спецоперации на Украине, считает украинский президент Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T09:17
2022-08-09T09:17
специальная военная операция рф на украине
владимир зеленский (президент украины)
российская федерация (россия, рф)
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Закрыть въезд для всех россиян на год должны страны Запада в ответ на проведение спецоперации на Украине, считает украинский президент Владимир Зеленский.В интервью Washington Post он заявил, что закрытие границ – это "самые важные санкции", которые позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий."Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию", —сказал Зеленский."Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", — высказался политик.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220731/nam-nuzhna-rossiya-v-avstrii-predrekli-zakat-evropy-1124015927.html
https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html
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специальная военная операция рф на украине, владимир зеленский (президент украины), российская федерация (россия, рф), политика, в мире
Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян

Президент Украины Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян на год

09:17 09.08.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Закрыть въезд для всех россиян на год должны страны Запада в ответ на проведение спецоперации на Украине, считает украинский президент Владимир Зеленский.
В интервью Washington Post он заявил, что закрытие границ – это "самые важные санкции", которые позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.
"Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию", —сказал Зеленский.
Более того, он призвал распространить ограничения на россиян, которые покинули страну, поскольку считает, что "ответственность" за спецоперацию по денацификации Украины несет "все население России".
"Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", — высказался политик.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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