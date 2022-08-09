https://crimea.ria.ru/20220809/zelenskiy-prizval-strany-zapada-zakryt-vezd-dlya-vsekh-rossiyan-1124106022.html

Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян

Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян

Закрыть въезд для всех россиян на год должны страны Запада в ответ на проведение спецоперации на Украине, считает украинский президент Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T09:17

2022-08-09T09:17

2022-08-09T09:17

специальная военная операция рф на украине

владимир зеленский (президент украины)

российская федерация (россия, рф)

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Закрыть въезд для всех россиян на год должны страны Запада в ответ на проведение спецоперации на Украине, считает украинский президент Владимир Зеленский.В интервью Washington Post он заявил, что закрытие границ – это "самые важные санкции", которые позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий."Россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию", —сказал Зеленский."Какими бы ни были россияне, пускай едут в Россию", — высказался политик.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220731/nam-nuzhna-rossiya-v-avstrii-predrekli-zakat-evropy-1124015927.html

https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, владимир зеленский (президент украины), российская федерация (россия, рф), политика, в мире