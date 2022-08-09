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Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций
Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций
Прокачка российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через нефтепровод "Дружба" на территории Украины приостановлена из-за нового пакета антироссийских... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T14:26
2022-08-09T14:33
украина
в мире
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Прокачка российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через нефтепровод "Дружба" на территории Украины приостановлена из-за нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря, советника президента российской компании Игоря Демина.По его совам, прокачка по южной ветке "Дружба" полностью остановлена утром 4 августа, поскольку "Укртранснафта", работающая по полной предоплате, получив ее от "Транснефти", вернула деньги обратно в связи со вступлением ограничений из седьмого пакета антироссийских санкций.О ситуации проинформированы Минэнерго РФ и отечественные поставщики ресурсов в направлении этих трех стран, добавил представитель ПАО "Транснефть". И уточнил, что на данный момент компания прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину.Ранее Володин заявил, что антироссийская санкционная политика уже привела Запад к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. По его словам, Вашингтон и Брюссель "сами себя выпороли".Нефтепровод "Дружба" проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.
https://crimea.ria.ru/20220705/medvedev-predupredil-yaponiyu-ostanetes-bez-rossiyskoy-nefti-i-gaza-1123751606.html
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украина, в мире, российская федерация (россия, рф), санкции против россии
Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций

"Укртранснафта" остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

14:26 09.08.2022 (обновлено: 14:33 09.08.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийский морской торговый порт.
Новороссийский морской торговый порт. - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Прокачка российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через нефтепровод "Дружба" на территории Украины приостановлена из-за нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря, советника президента российской компании Игоря Демина.
По его совам, прокачка по южной ветке "Дружба" полностью остановлена утром 4 августа, поскольку "Укртранснафта", работающая по полной предоплате, получив ее от "Транснефти", вернула деньги обратно в связи со вступлением ограничений из седьмого пакета антироссийских санкций.
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О ситуации проинформированы Минэнерго РФ и отечественные поставщики ресурсов в направлении этих трех стран, добавил представитель ПАО "Транснефть". И уточнил, что на данный момент компания прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину.
Ранее Володин заявил, что антироссийская санкционная политика уже привела Запад к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. По его словам, Вашингтон и Брюссель "сами себя выпороли".
Нефтепровод "Дружба" проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.
 
УкраинаВ миреРоссийская Федерация (Россия, РФ)Санкции против России
 
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