https://crimea.ria.ru/20220809/ukraina-zakryla-tranzit-tri-strany-es-ne-poluchat-neft-iz-za-sanktsiy-1124111997.html

Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций

Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Украина закрыла транзит: три страны ЕС не получат нефть из-за санкций

Прокачка российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через нефтепровод "Дружба" на территории Украины приостановлена из-за нового пакета антироссийских... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T14:26

2022-08-09T14:26

2022-08-09T14:33

украина

в мире

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Прокачка российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через нефтепровод "Дружба" на территории Украины приостановлена из-за нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря, советника президента российской компании Игоря Демина.По его совам, прокачка по южной ветке "Дружба" полностью остановлена утром 4 августа, поскольку "Укртранснафта", работающая по полной предоплате, получив ее от "Транснефти", вернула деньги обратно в связи со вступлением ограничений из седьмого пакета антироссийских санкций.О ситуации проинформированы Минэнерго РФ и отечественные поставщики ресурсов в направлении этих трех стран, добавил представитель ПАО "Транснефть". И уточнил, что на данный момент компания прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину.Ранее Володин заявил, что антироссийская санкционная политика уже привела Запад к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. По его словам, Вашингтон и Брюссель "сами себя выпороли".Нефтепровод "Дружба" проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.

https://crimea.ria.ru/20220705/medvedev-predupredil-yaponiyu-ostanetes-bez-rossiyskoy-nefti-i-gaza-1123751606.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, российская федерация (россия, рф), санкции против россии