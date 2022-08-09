https://crimea.ria.ru/20220809/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-novykh-sluchaev-i-smertey-1124107373.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей - РИА Новости Крым, 09.08.2022

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей

На территории Республики Крым зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный минздрав. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T10:17

2022-08-09T10:17

2022-08-09T10:17

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крым

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный минздрав.Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки >>"За истекшие сутки госпитализированы 18 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 609 человек. Выздоровели за день 104 человека, за весь период – 178 766", - говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 63 - с подтвержденным COVID-19.Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб >>Всего в горбольницах города развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 245 человек, выздоровели - 83 137.

https://crimea.ria.ru/20220804/omikrony-i-kentavry-boyatsya-li-krymchane-novoy-volny-kovida-1124066439.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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