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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей - РИА Новости Крым, 09.08.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей
На территории Республики Крым зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный минздрав. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T10:17
2022-08-09T10:17
2022-08-09T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный минздрав.Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки >>"За истекшие сутки госпитализированы 18 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 609 человек. Выздоровели за день 104 человека, за весь период – 178 766", - говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 63 - с подтвержденным COVID-19.Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб >>Всего в горбольницах города развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 245 человек, выздоровели - 83 137.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 277 случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализированы 18 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 609 человек. Выздоровели за день 104 человека, за весь период – 178 766", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончались еще два человека. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5349 пациентов.
В Севастополе зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 63 - с подтвержденным COVID-19.
Всего в горбольницах города развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 245 человек, выздоровели - 83 137.