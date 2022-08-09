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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей - РИА Новости Крым, 09.08.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей
На территории Республики Крым зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный минздрав. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T10:17
2022-08-09T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный минздрав.Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки &gt;&gt;"За истекшие сутки госпитализированы 18 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 609 человек. Выздоровели за день 104 человека, за весь период – 178 766", - говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 63 - с подтвержденным COVID-19.Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб &gt;&gt;Всего в горбольницах города развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 245 человек, выздоровели - 83 137.
https://crimea.ria.ru/20220804/omikrony-i-kentavry-boyatsya-li-krymchane-novoy-volny-kovida-1124066439.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев и смертей

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 277 случаев COVID-19, умерли два человека

10:17 09.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзмерение температуры на входе в медицинское учреждение
Измерение температуры на входе в медицинское учреждение - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный минздрав.
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки >>
"За истекшие сутки госпитализированы 18 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 609 человек. Выздоровели за день 104 человека, за весь период – 178 766", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончались еще два человека. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5349 пациентов.
В Севастополе зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находятся 77 пациентов, из них 63 - с подтвержденным COVID-19.
Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России – оперштаб >>
Всего в горбольницах города развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 86 245 человек, выздоровели - 83 137.
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4 августа, 19:22
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