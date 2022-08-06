https://crimea.ria.ru/20220806/rost-covid-v-krymu-i-sevastopole-bolnitsy-razvorachivayut-novye-koyki-1124085404.html
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки
На территории Крыма и Севастополя заболели коронавирусом еще 279 человек, сутками ранее медики выявили 240. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T12:27
2022-08-06T12:27
2022-08-06T12:27
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя заболели коронавирусом еще 279 человек, сутками ранее медики выявили 240.Так, в Крыму за сутки зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 126 положительных на COVID-19, сообщили в региональном минздраве.В Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет.В связи с ростом заболеваемости в больницах Севастополя разворачивают дополнительные койки. Сейчас в четырех горбольницах для пациентов с коронавирусом открыты 110 коек, в то время как накануне их было 80.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 982 человек, выздоровели 83 098.Все о короавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки
В Крыму и Севастополе выявили 279 новых случая COVID-19, умер один пациент
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя заболели коронавирусом еще 279 человек, сутками ранее медики выявили 240.
Так, в Крыму за сутки зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 126 положительных на COVID-19, сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 528 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 175 человек, за весь период – 178 354", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 18 человек. Выписаны 14 пациентов. На данный момент в больницах находятся 76 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в правительстве города.
В связи с ростом заболеваемости в больницах Севастополя разворачивают дополнительные койки. Сейчас в четырех горбольницах для пациентов с коронавирусом открыты 110 коек, в то время как накануне их было 80.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 982 человек, выздоровели 83 098.