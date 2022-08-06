https://crimea.ria.ru/20220806/rost-covid-v-krymu-i-sevastopole-bolnitsy-razvorachivayut-novye-koyki-1124085404.html

Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки

Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки

На территории Крыма и Севастополя заболели коронавирусом еще 279 человек, сутками ранее медики выявили 240. РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T12:27

2022-08-06T12:27

2022-08-06T12:27

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122191676_0:75:2952:1737_1920x0_80_0_0_bd87515bc1067536ac12203a277b263d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя заболели коронавирусом еще 279 человек, сутками ранее медики выявили 240.Так, в Крыму за сутки зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 126 положительных на COVID-19, сообщили в региональном минздраве.В Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет.В связи с ростом заболеваемости в больницах Севастополя разворачивают дополнительные койки. Сейчас в четырех горбольницах для пациентов с коронавирусом открыты 110 коек, в то время как накануне их было 80.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 982 человек, выздоровели 83 098.Все о короавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф