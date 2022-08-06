Рейтинг@Mail.ru
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220806/rost-covid-v-krymu-i-sevastopole-bolnitsy-razvorachivayut-novye-koyki-1124085404.html
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки
На территории Крыма и Севастополя заболели коронавирусом еще 279 человек, сутками ранее медики выявили 240. РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T12:27
2022-08-06T12:27
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122191676_0:75:2952:1737_1920x0_80_0_0_bd87515bc1067536ac12203a277b263d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя заболели коронавирусом еще 279 человек, сутками ранее медики выявили 240.Так, в Крыму за сутки зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 126 положительных на COVID-19, сообщили в региональном минздраве.В Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет.В связи с ростом заболеваемости в больницах Севастополя разворачивают дополнительные койки. Сейчас в четырех горбольницах для пациентов с коронавирусом открыты 110 коек, в то время как накануне их было 80.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 982 человек, выздоровели 83 098.Все о короавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке &gt;&gt;
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122191676_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_4cbf8c158ef43acbbf23e00aef82c9da.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки

В Крыму и Севастополе выявили 279 новых случая COVID-19, умер один пациент

12:27 06.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКабинет томографии ГБУЗ "Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского" в Краснодаре
Кабинет томографии ГБУЗ Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма и Севастополя заболели коронавирусом еще 279 человек, сутками ранее медики выявили 240.
Так, в Крыму за сутки зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 186 126 положительных на COVID-19, сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 528 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 175 человек, за весь период – 178 354", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 83 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 18 человек. Выписаны 14 пациентов. На данный момент в больницах находятся 76 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в правительстве города.
В связи с ростом заболеваемости в больницах Севастополя разворачивают дополнительные койки. Сейчас в четырех горбольницах для пациентов с коронавирусом открыты 110 коек, в то время как накануне их было 80.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 85 982 человек, выздоровели 83 098.
Все о короавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Неизвестные расстреляли замглавы администрации Новой Каховки - источник
13:02Попытка диверсии на курском аэродроме – подробности от губернатора
12:37В Керчи агрессивный мужчина с пистолетом угрожал медикам скорой помощи
12:27Рост COVID в Крыму и Севастополе: больницы разворачивают новые койки
12:02Хуснуллин рассказал о плане восстановления харьковского города Изюм
11:31Буря обрушится на Крым — объявлено штормовое предупреждение
11:01По Израилю выпустили более 70 ракет
10:35Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело
10:14Как выглядит провалившаяся дорога на Ай-Петри
09:31В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы
09:27Железнодорожный трафик в Крыму уже превысил показатель прошлого года
08:59Какие привычки портят красоту и вызывают раннее старение
08:27Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель
08:02Почему летом опасно пить пиво
03:02Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
22:04Главные события и комментарии дня: 5 августа
21:57Как пережить расставание – советы психолога
21:36Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС
Лента новостейМолния