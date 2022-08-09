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Российские силовики задержали группу пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Российские силовики задержали группу пособников ВСУ
Российские силовики задержали группу пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Российские силовики задержали группу пособников ВСУ
Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T12:18
2022-08-09T12:18
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Кроме того, в период проведения разведывательно-поисковых мероприятий правоохранители эвакуировали в Первомайское 15 мирных жителей, в том числе пятерых детей.Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне &gt;&gt;Спецназовцами Росгвардии также обнаружен Javelin, который был уничтожен накладным зарядом на месте. Из схронов боевиков изъяты огнеметы, гранатометы, снаряды и взрыватели к ним. В ходе разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили и уничтожили БПЛА "Фурия" украинского производства, а в различных населенных пунктах обнаружили свыше 100 мин, в том числе итальянского производства", - добавили в пресс-службе Росгвардии.Ранее российские силовики задержали на территории Херсонской и Запорожской областей четверых пособников ВСУ. В их домах обнаружены тайники с ручными гранатами, охотничьими ружьями и патронами.
https://crimea.ria.ru/20220728/rossiyskie-siloviki-vyyavili-gruppu-navodchikov-udarov-po-khersonu-1123979811.html
луганская народная республика (лнр)
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Российские силовики задержали группу пособников ВСУ

Росгвардейцы задержали в ЛНР 11 пособников ВСУ

12:18 09.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Во взаимодействии с ФСБ России при проведении специальных адресных мероприятий в населенных пунктах Луганской Народной Республики задержаны 11 человек по подозрению в пособничестве ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в период проведения разведывательно-поисковых мероприятий правоохранители эвакуировали в Первомайское 15 мирных жителей, в том числе пятерых детей.
Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне >>
Спецназовцами Росгвардии также обнаружен Javelin, который был уничтожен накладным зарядом на месте. Из схронов боевиков изъяты огнеметы, гранатометы, снаряды и взрыватели к ним. В ходе разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили и уничтожили БПЛА "Фурия" украинского производства, а в различных населенных пунктах обнаружили свыше 100 мин, в том числе итальянского производства", - добавили в пресс-службе Росгвардии.
Ранее российские силовики задержали на территории Херсонской и Запорожской областей четверых пособников ВСУ. В их домах обнаружены тайники с ручными гранатами, охотничьими ружьями и патронами.
Херсон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 09:17
Российские силовики выявили группу наводчиков ударов по Херсону
 
Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Луганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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