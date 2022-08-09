https://crimea.ria.ru/20220809/rossiyskie-siloviki-zaderzhali-gruppu-posobnikov-vsu-1124108788.html

Российские силовики задержали группу пособников ВСУ

Российские силовики задержали группу пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Российские силовики задержали группу пособников ВСУ

Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T12:18

2022-08-09T12:18

2022-08-09T12:18

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Луганской Народной Республике 11 подозреваемых в пособничестве ВСУ, а также спасли из-под обстрелов 15 мирных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Кроме того, в период проведения разведывательно-поисковых мероприятий правоохранители эвакуировали в Первомайское 15 мирных жителей, в том числе пятерых детей.Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне >>Спецназовцами Росгвардии также обнаружен Javelin, который был уничтожен накладным зарядом на месте. Из схронов боевиков изъяты огнеметы, гранатометы, снаряды и взрыватели к ним. В ходе разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили и уничтожили БПЛА "Фурия" украинского производства, а в различных населенных пунктах обнаружили свыше 100 мин, в том числе итальянского производства", - добавили в пресс-службе Росгвардии.Ранее российские силовики задержали на территории Херсонской и Запорожской областей четверых пособников ВСУ. В их домах обнаружены тайники с ручными гранатами, охотничьими ружьями и патронами.

https://crimea.ria.ru/20220728/rossiyskie-siloviki-vyyavili-gruppu-navodchikov-udarov-po-khersonu-1123979811.html

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине