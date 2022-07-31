https://crimea.ria.ru/20220731/skhron-s-oruzhiem-dlya-obstrela-rossiyskoy-tekhniki-obnaruzhen-v-khersone-1124013335.html
Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне
Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне
В заброшенном здании Херсонской области обнаружен схрон с оружием на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T12:25
2022-07-31T12:25
2022-07-31T12:26
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123922363_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_561165f4f42b4b0bce35409b6e044182.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В заброшенном здании Херсонской области обнаружен схрон с оружием на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур пишет РИА Новости.По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах."Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.
https://crimea.ria.ru/20220728/v-khersonskoy-oblasti-budut-platit-nagradu-za-sdachu-oruzhiya-1123982211.html
https://crimea.ria.ru/20220727/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhan-21-posobnik-vsu-1123976036.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123922363_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_dfd6a0246d3986afbfc580b878d4fbf3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне
В Херсоне выявлен схрон с оружием для атаки на военную технику РФ и блокпоста Росгвардии
12:25 31.07.2022 (обновлено: 12:26 31.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В заброшенном здании Херсонской области обнаружен схрон с оружием на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур пишет РИА Новости.
"В ходе общения с жителями села Софиевка Каховского района Херсонской области была получена информация, что в районе заброшенного дома были замечены два неустановленных лица, которые проводили осмотр строения. Очевидцы рассказали, что видели у них в руках пакеты и рюкзак камуфляжной раскраски. В результате проведенных оперативных мероприятий наши сотрудники обнаружили схрон", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах.
"Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.