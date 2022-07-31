https://crimea.ria.ru/20220731/skhron-s-oruzhiem-dlya-obstrela-rossiyskoy-tekhniki-obnaruzhen-v-khersone-1124013335.html

Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне

Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне

В заброшенном здании Херсонской области обнаружен схрон с оружием на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T12:25

2022-07-31T12:25

2022-07-31T12:26

херсонская область

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В заброшенном здании Херсонской области обнаружен схрон с оружием на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур пишет РИА Новости.По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах."Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-khersonskoy-oblasti-budut-platit-nagradu-za-sdachu-oruzhiya-1123982211.html

https://crimea.ria.ru/20220727/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhan-21-posobnik-vsu-1123976036.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине