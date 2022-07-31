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Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне
Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне
В заброшенном здании Херсонской области обнаружен схрон с оружием на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T12:25
2022-07-31T12:26
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В заброшенном здании Херсонской области обнаружен схрон с оружием на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур пишет РИА Новости.По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах."Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.
https://crimea.ria.ru/20220728/v-khersonskoy-oblasti-budut-platit-nagradu-za-sdachu-oruzhiya-1123982211.html
https://crimea.ria.ru/20220727/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhan-21-posobnik-vsu-1123976036.html
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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
Схрон с оружием для обстрела российской техники обнаружен в Херсоне

В Херсоне выявлен схрон с оружием для атаки на военную технику РФ и блокпоста Росгвардии

12:25 31.07.2022 (обновлено: 12:26 31.07.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В заброшенном здании Херсонской области обнаружен схрон с оружием на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур пишет РИА Новости.
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28 июля, 12:14
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"В ходе общения с жителями села Софиевка Каховского района Херсонской области была получена информация, что в районе заброшенного дома были замечены два неустановленных лица, которые проводили осмотр строения. Очевидцы рассказали, что видели у них в руках пакеты и рюкзак камуфляжной раскраски. В результате проведенных оперативных мероприятий наши сотрудники обнаружили схрон", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах.
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В Херсонской и Запорожской областях задержан 21 пособник ВСУ
"Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.
 
Херсонская областьПроисшествияСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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