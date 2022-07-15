https://crimea.ria.ru/20220715/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-15-iyulya-1123862744.html

Главные события и комментарии дня: 15 июля

Главные события и комментарии дня: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Главные события и комментарии дня: 15 июля

Путин назначил Мантурова вице-премьером России. Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса. Пленный британский наемник скончался в ДНР. В МИД Венгрии заявили о РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T22:05

2022-07-15T22:05

2022-07-15T22:05

главное за день

запорожская область

евгений балицкий

российская федерация (россия, рф)

политика

в мире

роскосмос

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123059428_0:125:1920:1205_1920x0_80_0_0_1ad9523c7d53644d18a64ba7d41df813.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Путин назначил Мантурова вице-премьером России. Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса. Пленный британский наемник скончался в ДНР. В МИД Венгрии заявили о наличии сценария для защиты сограждан в Закарпатье. Глава ВГА Запорожской области ответил на главные вопросы о референдуме, рассказал об охране железной дороги, а также о медицине и ценах на лекарства. На границах России сняли все ковидные ограничения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Назначение МантуроваПрезидент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова вице-премьером правительства России."... назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в указе.Предварительно это назначение утвердила Госдума.Отставка Рогозина15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора "Роскосмоса". Следующим указом президент назначил гендиректором государственной корпорации по космической деятельности бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова, который курировал в правительстве оборонно-промышленный комплекс.Смерть британского наемникаВ пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен в ДНР, скончался от хронических болезней.По ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры об обмене Ури, хотя были уведомлены о факте его пленения. А вот по факту смерти наемника МИД Великобритании запросил у Москвы информацию. Позже Глава британской дипломатии Лиз Трасс обвинила в случившемся Россию:"Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это", - заявила Трасс, но не объяснила причин, по которым РФ "должна понести ответственность".Венгерский сценарийУ Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации приблизится к западным регионам Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто."В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье. Если фронт приблизится к западной части Украины, это создаст большую угрозу безопасности", – сказал он.Референдум в Запорожской областиРеферендум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации планируют провести в начале осени, сейчас власти региона ведут активную подготовку к нему, особое внимание уделяют вопросу обеспечения безопасности. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Борьба с диверсантамиВ Запорожской области создадут вооруженные отряды для охраны железной дороги. Это еще одно пятничное заявление Балицкого, сделанное в интервью РИА Новости Крым."Железнодорожникам даны полномочия создавать собственные вооруженные охранные структуры, которые будут действовать в соответствии с обстановкой ", – сказал глава ВГА.Также он сообщил об усилении мер антитеррористического характера: если человек знал о готовящемся террористическом или диверсионном акте и не сообщил о нем правоохранителям, его будут принудительно выселять за пределы области.Медицина в Запорожской областиСледующий комментарий Балицкого касается ситуации с лекарствами в Запорожской области. По его словам, необходимыми медикаментами освобожденную территорию Запорожской области обеспечивает Россия:"В первые же месяцы после начала СВО все задачи по обеспечению освобожденной территории Запорожской области медикаментами были решены".Отмена коронавирусных ограничений на границеКоронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ, действовавшие с марта 2020 года, полностью сняты с 15 июля. Ранее оперштаб принял решение отменить с 14 июня ограничения на въезд в РФ иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Все это связано с улучшением эпидемиологической обстановки.

https://crimea.ria.ru/20220715/roskosmos-i-nasa-dogovorilis-o-perekrestnykh-poletakh-k-mks-1123859262.html

https://crimea.ria.ru/20220715/vks-razbombili-bazu-pravogo-sektora-v-dnr--unichtozheno-300-boevikov-1123853706.html

https://crimea.ria.ru/20220715/kto-i-kak-obespechit-zaporozhskuyu-oblast-gazom--1123861714.html

https://crimea.ria.ru/20220715/v-krym-na-vykhodnykh-pridet-35-gradusnaya-zhara-1123852421.html

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, запорожская область, евгений балицкий, российская федерация (россия, рф), политика, в мире, роскосмос, великобритания