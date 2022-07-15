Рейтинг@Mail.ru
Главные события и комментарии дня: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220715/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-15-iyulya-1123862744.html
Главные события и комментарии дня: 15 июля
Главные события и комментарии дня: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Главные события и комментарии дня: 15 июля
Путин назначил Мантурова вице-премьером России. Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса. Пленный британский наемник скончался в ДНР. В МИД Венгрии заявили о РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T22:05
2022-07-15T22:05
главное за день
запорожская область
евгений балицкий
российская федерация (россия, рф)
политика
в мире
роскосмос
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123059428_0:125:1920:1205_1920x0_80_0_0_1ad9523c7d53644d18a64ba7d41df813.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Путин назначил Мантурова вице-премьером России. Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса. Пленный британский наемник скончался в ДНР. В МИД Венгрии заявили о наличии сценария для защиты сограждан в Закарпатье. Глава ВГА Запорожской области ответил на главные вопросы о референдуме, рассказал об охране железной дороги, а также о медицине и ценах на лекарства. На границах России сняли все ковидные ограничения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Назначение МантуроваПрезидент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова вице-премьером правительства России."... назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в указе.Предварительно это назначение утвердила Госдума.Отставка Рогозина15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора "Роскосмоса". Следующим указом президент назначил гендиректором государственной корпорации по космической деятельности бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова, который курировал в правительстве оборонно-промышленный комплекс.Смерть британского наемникаВ пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен в ДНР, скончался от хронических болезней.По ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры об обмене Ури, хотя были уведомлены о факте его пленения. А вот по факту смерти наемника МИД Великобритании запросил у Москвы информацию. Позже Глава британской дипломатии Лиз Трасс обвинила в случившемся Россию:"Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это", - заявила Трасс, но не объяснила причин, по которым РФ "должна понести ответственность".Венгерский сценарийУ Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации приблизится к западным регионам Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто."В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье. Если фронт приблизится к западной части Украины, это создаст большую угрозу безопасности", – сказал он.Референдум в Запорожской областиРеферендум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации планируют провести в начале осени, сейчас власти региона ведут активную подготовку к нему, особое внимание уделяют вопросу обеспечения безопасности. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Борьба с диверсантамиВ Запорожской области создадут вооруженные отряды для охраны железной дороги. Это еще одно пятничное заявление Балицкого, сделанное в интервью РИА Новости Крым."Железнодорожникам даны полномочия создавать собственные вооруженные охранные структуры, которые будут действовать в соответствии с обстановкой ", – сказал глава ВГА.Также он сообщил об усилении мер антитеррористического характера: если человек знал о готовящемся террористическом или диверсионном акте и не сообщил о нем правоохранителям, его будут принудительно выселять за пределы области.Медицина в Запорожской областиСледующий комментарий Балицкого касается ситуации с лекарствами в Запорожской области. По его словам, необходимыми медикаментами освобожденную территорию Запорожской области обеспечивает Россия:"В первые же месяцы после начала СВО все задачи по обеспечению освобожденной территории Запорожской области медикаментами были решены".Отмена коронавирусных ограничений на границеКоронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ, действовавшие с марта 2020 года, полностью сняты с 15 июля. Ранее оперштаб принял решение отменить с 14 июня ограничения на въезд в РФ иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Все это связано с улучшением эпидемиологической обстановки.
https://crimea.ria.ru/20220715/roskosmos-i-nasa-dogovorilis-o-perekrestnykh-poletakh-k-mks-1123859262.html
https://crimea.ria.ru/20220715/vks-razbombili-bazu-pravogo-sektora-v-dnr--unichtozheno-300-boevikov-1123853706.html
https://crimea.ria.ru/20220715/kto-i-kak-obespechit-zaporozhskuyu-oblast-gazom--1123861714.html
https://crimea.ria.ru/20220715/v-krym-na-vykhodnykh-pridet-35-gradusnaya-zhara-1123852421.html
запорожская область
российская федерация (россия, рф)
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123059428_0:0:1702:1276_1920x0_80_0_0_9ac89efcdb6c4eec2b2b128c2e7847be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, запорожская область, евгений балицкий, российская федерация (россия, рф), политика, в мире, роскосмос, великобритания
Главные события и комментарии дня: 15 июля

Главные события и заявления пятницы, 15 июля

22:05 15.07.2022
 
Обеденный перерыв
Обеденный перерыв
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Путин назначил Мантурова вице-премьером России. Борисов сменил Рогозина во главе Роскосмоса. Пленный британский наемник скончался в ДНР. В МИД Венгрии заявили о наличии сценария для защиты сограждан в Закарпатье. Глава ВГА Запорожской области ответил на главные вопросы о референдуме, рассказал об охране железной дороги, а также о медицине и ценах на лекарства. На границах России сняли все ковидные ограничения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Назначение Мантурова
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова вице-премьером правительства России.
"... назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в указе.
Предварительно это назначение утвердила Госдума.
Отставка Рогозина
15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора "Роскосмоса". Следующим указом президент назначил гендиректором государственной корпорации по космической деятельности бывшего вице-премьера РФ Юрия Борисова, который курировал в правительстве оборонно-промышленный комплекс.
Вид на Землю с МКС
Вчера, 16:21
Роскосмос и NASA договорились о перекрестных полетах к МКС
Смерть британского наемника
В пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен в ДНР, скончался от хронических болезней.
"С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - констатировала Морозова.
По ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры об обмене Ури, хотя были уведомлены о факте его пленения. А вот по факту смерти наемника МИД Великобритании запросил у Москвы информацию. Позже Глава британской дипломатии Лиз Трасс обвинила в случившемся Россию:
"Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это", - заявила Трасс, но не объяснила причин, по которым РФ "должна понести ответственность".
Аэродром базирования Су-25 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 12:42
ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков
Венгерский сценарий
У Будапешта имеется разработанный сценарий действий по защите 150 тысяч венгров в Закарпатье, который может быть реализован, если фронт российской спецоперации приблизится к западным регионам Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.
"В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье. Если фронт приблизится к западной части Украины, это создаст большую угрозу безопасности", – сказал он.
Референдум в Запорожской области
Референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации планируют провести в начале осени, сейчас власти региона ведут активную подготовку к нему, особое внимание уделяют вопросу обеспечения безопасности. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"Мы активно работаем над вопросом безопасности. Я надеюсь, что нам все удастся. Под моим руководством постоянно собирается антитеррористический штаб, готовится огромное количество мероприятий по безопасности и все они направлены на обеспечения справедливого, честного и законного волеизъявления людей. Они будут выполнены в полном объеме. Уверен, что они дадут свой результат, и мы проведем референдум в установленные сроки. В начале осени", - рассказал он в интервью РИА Новости Крым.

газ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 19:33
Кто и как обеспечит Запорожскую область газом
Борьба с диверсантами
В Запорожской области создадут вооруженные отряды для охраны железной дороги. Это еще одно пятничное заявление Балицкого, сделанное в интервью РИА Новости Крым.
"Железнодорожникам даны полномочия создавать собственные вооруженные охранные структуры, которые будут действовать в соответствии с обстановкой ", – сказал глава ВГА.
Также он сообщил об усилении мер антитеррористического характера: если человек знал о готовящемся террористическом или диверсионном акте и не сообщил о нем правоохранителям, его будут принудительно выселять за пределы области.
Медицина в Запорожской области
Следующий комментарий Балицкого касается ситуации с лекарствами в Запорожской области. По его словам, необходимыми медикаментами освобожденную территорию Запорожской области обеспечивает Россия:
"В первые же месяцы после начала СВО все задачи по обеспечению освобожденной территории Запорожской области медикаментами были решены".
При этом есть трудности с логистикой и разницей в российской и украинской классификации лекарств. Балицкий добавил, что в регионе планируют создать большой медицинский центр, который будет выполнять функции областной больницы.
Отмена коронавирусных ограничений на границе
Коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ, действовавшие с марта 2020 года, полностью сняты с 15 июля. Ранее оперштаб принял решение отменить с 14 июня ограничения на въезд в РФ иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Все это связано с улучшением эпидемиологической обстановки.
Алушта - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 19:14Радио "Спутник в Крыму"
В Крым на выходных придет 35-градусная жара
 
Главное за деньЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссийская Федерация (Россия, РФ)ПолитикаВ миреРоскосмосВеликобритания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:36Почему Украина обстреливает жилые кварталы - мнение
03:05Запорожская область начала поставлять зерно на Ближний Восток – власти
00:01Прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 16 июля
22:05Главные события и комментарии дня: 15 июля
21:32Суперполезные вредные баклажаны: врач открыла опасные секреты ягоды
21:05Как отвадить телефонных мошенников – советы юриста
20:38Россияне рассказали о страхе перед оспой обезьян
20:25Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
20:08Железную дорогу в Запорожской области возьмут под вооруженную охрану
19:46Эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму
19:33Кто и как обеспечит Запорожскую область газом
19:14В Крым на выходных придет 35-градусная жара
18:49В Крым добавят плацкартные вагоны
18:31Инвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в Крыму
18:06Глава Запорожской области рассказал о медицине и ценах на лекарства
17:53Село Курской области под минометным обстрелом ВСУ
17:48Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев
17:38Ученые Крыма обеспокоены возможными поправками в Градостроительный кодекс
17:21Григорий Лепс стал народным артистом России
Лента новостейМолния