https://crimea.ria.ru/20220715/plennyy-britanskiy-naemnik-skonchalsya-v-dnr--ombudsmen-1123853864.html

Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен

Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен

Британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T12:44

2022-07-15T12:44

2022-07-15T12:59

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова."С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — цитирует омбудсмена ее пресс-служба."Он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными", — рассказала Морозова.Омбудсмен также сообщила, что официальные представители Великобритании и международные организации были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ."Однако никакой реакции от Великобритании не последовало", — подчеркнула Морозова.Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вооруженными силами России в ходе проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены сотни иностранных наемников. Оборонное ведомство РФ фиксирует и отслеживает всех прибывших "солдат удачи".

https://crimea.ria.ru/20220624/prigovorennyy-k-kazni-britanskiy-naemnik-poprosil-proscheniya-u-donbassa-1123645426.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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