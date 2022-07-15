https://crimea.ria.ru/20220715/plennyy-britanskiy-naemnik-skonchalsya-v-dnr--ombudsmen-1123853864.html
Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен
Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен
Британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней. Об этом сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T12:44
2022-07-15T12:44
2022-07-15T12:59
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова."С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — цитирует омбудсмена ее пресс-служба."Он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными", — рассказала Морозова.Омбудсмен также сообщила, что официальные представители Великобритании и международные организации были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ."Однако никакой реакции от Великобритании не последовало", — подчеркнула Морозова.Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вооруженными силами России в ходе проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены сотни иностранных наемников. Оборонное ведомство РФ фиксирует и отслеживает всех прибывших "солдат удачи".
https://crimea.ria.ru/20220624/prigovorennyy-k-kazni-britanskiy-naemnik-poprosil-proscheniya-u-donbassa-1123645426.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, украина
Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен
Омбудсмен ДНР : находившийся в плену британский наемник умер от хронических болезней
12:44 15.07.2022 (обновлено: 12:59 15.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
"С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — цитирует омбудсмена ее пресс-служба.
Она рассказала, что у пленного был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом, по ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры о его обмене или доставить ему необходимые лекарства.
"Он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными", — рассказала Морозова.
Омбудсмен также сообщила, что официальные представители Великобритании и международные организации были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ.
"Однако никакой реакции от Великобритании не последовало", — подчеркнула Морозова.
Пол Джонсон Энтони Доминик Ури - британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вооруженными силами России в ходе проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены сотни иностранных наемников. Оборонное ведомство РФ фиксирует и отслеживает всех прибывших "солдат удачи".