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Киев завышает число иностранных наемников — Минобороны - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Киев завышает число иностранных наемников — Минобороны
Киев завышает число иностранных наемников — Минобороны - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Киев завышает число иностранных наемников — Минобороны
За прошедшие три недели вооруженными силами России в ходе проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены сотни иностранных наемников... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T13:10
2022-07-12T13:10
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие три недели вооруженными силами России в ходе проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены сотни иностранных наемников. Оборонное ведомство РФ фиксирует и отслеживает всех прибывших "солдат удачи". Об этом во вторник сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков."За это время, несмотря на прибытие еще 151-го наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 "диких гусей" поспешили ретироваться за пределы территории Украины", — сообщил Конашенков.Генерал-лейтенант добавил, что информация, озвученная Киевом о якобы двадцати тысячах прибывших наемников, сильно преувеличена, их количество постоянно сокращается.По словам Конашенкова, общее количество наемников на Украине уменьшилось с 3 221 человек до 2 741 за три недели. Он отметил, что все прибытия иностранных наемников на Украину для участия в боевых действиях фиксируются и отслеживаются Министерством обороны России. Выявление наемников ведется и до их отправления в зону СВО."Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой", — предупредил Конашенков.Он также напомнил, что в соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, российские системы ПВО за сутки перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" , а "Искандеры" уничтожили под Одессой пусковые установки ракет Harpoon.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
/20220706/voennye-rf-udarili-raketami-po-inostrannym-naemnikam-pod-nikolaevom-1123759736.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, министерство обороны рф, украина
Киев завышает число иностранных наемников — Минобороны

Иностранные наемники на Украине фиксируются и отслеживаются Минобороны РФ

13:10 12.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа бронетехники морской пехоты в ходе спецоперации
Боевая работа бронетехники морской пехоты в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. За прошедшие три недели вооруженными силами России в ходе проведения специальной военной операции на Украине были уничтожены сотни иностранных наемников. Оборонное ведомство РФ фиксирует и отслеживает всех прибывших "солдат удачи". Об этом во вторник сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"За это время, несмотря на прибытие еще 151-го наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 "диких гусей" поспешили ретироваться за пределы территории Украины", — сообщил Конашенков.
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Генерал-лейтенант добавил, что информация, озвученная Киевом о якобы двадцати тысячах прибывших наемников, сильно преувеличена, их количество постоянно сокращается.

"Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 "солдат удачи", Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков", -уточнил он.

По словам Конашенкова, общее количество наемников на Украине уменьшилось с 3 221 человек до 2 741 за три недели. Он отметил, что все прибытия иностранных наемников на Украину для участия в боевых действиях фиксируются и отслеживаются Министерством обороны России. Выявление наемников ведется и до их отправления в зону СВО.
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"Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой", — предупредил Конашенков.
Он также напомнил, что в соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, российские системы ПВО за сутки перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" , а "Искандеры" уничтожили под Одессой пусковые установки ракет Harpoon.
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В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеИгорь КонашенковМинистерство обороны РФУкраина
 
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