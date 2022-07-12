https://crimea.ria.ru/20220712/pvo-perekhvatili-snaryady-uragan-v-kharkovskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-1123818777.html

ПВО перехватили снаряды "Ураган" в Харьковской и Херсонской областях

ПВО перехватили снаряды "Ураган" в Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости Крым, 12.07.2022

ПВО перехватили снаряды "Ураган" в Харьковской и Херсонской областях

Российские системы ПВО за сутки перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T12:54

2022-07-12T12:54

2022-07-12T12:55

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за сутки перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщили в Минобороны РФ."Перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки ПВО сбили семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Харьковской области, ДНР и города Николаев.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и другая боевая техника.Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

/20220712/iskandery-unichtozhili-pod-odessoy-puskovye-ustanovki-raket-harpoon-1123818571.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф