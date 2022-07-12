https://crimea.ria.ru/20220712/iskandery-unichtozhili-pod-odessoy-puskovye-ustanovki-raket-harpoon-1123818571.html
"Искандеры" уничтожили под Одессой пусковые установки ракет Harpoon
"Искандеры" уничтожили под Одессой пусковые установки ракет Harpoon - РИА Новости Крым, 12.07.2022
"Искандеры" уничтожили под Одессой пусковые установки ракет Harpoon
Российские ракеты "Искандер" уничтожили в Одесской области пусковые установки американских ракет Harpoon. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T12:46
2022-07-12T12:46
2022-07-12T12:47
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Российские ракеты "Искандер" уничтожили в Одесской области пусковые установки американских ракет Harpoon. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", - говорится в сообщении.Также в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск в ДНР уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.Кроме того, ВКС России уничтожили живую силу и украинскую военную технику в 12 районах, четыре склада с боеприпасами в Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска."Калибры" уничтожили склады со снарядами для HIMARS под Днепропетровском >>"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе Дзержинска Донецкой народной республики", - добавили в ведомстве.Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
/20220712/ukrainskie-bespilotniki-sbrosili-miny-na-zaporozhskuyu-aes-1123815907.html
/20220711/polozhenie-kriticheskoe-v-minoborony-rasskazali-o-poteryakh-vsu-u-severska-1123810212.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
"Искандеры" уничтожили под Одессой пусковые установки ракет Harpoon
Минобороны: "Искандеры" уничтожили в Одесской области пусковые установки ракет Harpoon
12:46 12.07.2022 (обновлено: 12:47 12.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Российские ракеты "Искандер" уничтожили в Одесской области пусковые установки американских ракет Harpoon. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", - говорится в сообщении.
Также в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск в ДНР уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, ВКС России уничтожили живую силу и украинскую военную технику в 12 районах, четыре склада с боеприпасами в Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе Дзержинска Донецкой народной республики", - добавили в ведомстве.
Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.