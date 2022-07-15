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Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР
Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР
Великобритания запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти британского наемника Пола Ури находившегося в плену на территории Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T16:31
2022-07-15T16:31
ситуация в донбассе: новости и комментарии
великобритания
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Великобритания запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти британского наемника Пола Ури находившегося в плену на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в МИД Великобритании, пишет РИА Новости.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней 10 июля.Омбудсмен также сообщила, что официальные представители Великобритании и международные организации были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. При этом При этом, по ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры о его обмене.Пол Джонсон Энтони Доминик Ури — британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.
великобритания
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, великобритания, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР

МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина в ДНР

16:31 15.07.2022
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на крыше Министерства иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне.
Флаг Великобритании на крыше Министерства иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Великобритания запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти британского наемника Пола Ури находившегося в плену на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в МИД Великобритании, пишет РИА Новости.
"Мы в срочном порядке пытаемся получить разъяснения от российского правительства относительно сообщений СМИ о смерти в Украине британского гуманитарного сотрудника", — говорится в сообщении.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней 10 июля.
Омбудсмен также сообщила, что официальные представители Великобритании и международные организации были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. При этом При этом, по ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры о его обмене.
Пол Джонсон Энтони Доминик Ури — британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.
 
Ситуация в Донбассе: новости и комментарииВеликобританияСпециальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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