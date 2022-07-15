https://crimea.ria.ru/20220715/britaniya-zaprosila-u-rf-informatsiyu-v-svyazi-so-smertyu-naemnika-v-dnr-1123859402.html

Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР

Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР

Великобритания запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти британского наемника Пола Ури находившегося в плену на территории Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T16:31

2022-07-15T16:31

2022-07-15T16:31

ситуация в донбассе: новости и комментарии

великобритания

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Великобритания запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти британского наемника Пола Ури находившегося в плену на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в МИД Великобритании, пишет РИА Новости.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней 10 июля.Омбудсмен также сообщила, что официальные представители Великобритании и международные организации были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. При этом При этом, по ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры о его обмене.Пол Джонсон Энтони Доминик Ури — британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.

великобритания

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, великобритания, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)