https://crimea.ria.ru/20220715/britaniya-zaprosila-u-rf-informatsiyu-v-svyazi-so-smertyu-naemnika-v-dnr-1123859402.html
Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР
Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР
Великобритания запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти британского наемника Пола Ури находившегося в плену на территории Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T16:31
2022-07-15T16:31
2022-07-15T16:31
ситуация в донбассе: новости и комментарии
великобритания
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Великобритания запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти британского наемника Пола Ури находившегося в плену на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в МИД Великобритании, пишет РИА Новости.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней 10 июля.Омбудсмен также сообщила, что официальные представители Великобритании и международные организации были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. При этом При этом, по ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры о его обмене.Пол Джонсон Энтони Доминик Ури — британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.
великобритания
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в донбассе: новости и комментарии, великобритания, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР
МИД Британии запросил информацию у России о смерти своего гражданина в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Великобритания запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти британского наемника Пола Ури находившегося в плену на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в МИД Великобритании, пишет РИА Новости.
"Мы в срочном порядке пытаемся получить разъяснения от российского правительства относительно сообщений СМИ о смерти в Украине британского гуманитарного сотрудника", — говорится в сообщении.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен ДНР, скончался от хронических болезней 10 июля.
Омбудсмен также сообщила, что официальные представители Великобритании и международные организации были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. При этом При этом, по ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры о его обмене.
Пол Джонсон Энтони Доминик Ури — британский профессиональный военный. На его счету несколько военных операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине. Занимался рекрутингом и обучением наемников для украинских вооруженных формирований. Был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР.