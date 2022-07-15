https://crimea.ria.ru/20220715/na-granitsakh-rossii-snyaty-vse-kovidnye-ogranicheniya-1123851298.html

На границах России сняты все ковидные ограничения

На границах России сняты все ковидные ограничения - РИА Новости Крым, 15.07.2022

На границах России сняты все ковидные ограничения

Коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ, действовавшие с марта 2020 года, полностью сняты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T11:16

2022-07-15T11:16

2022-07-15T11:16

распространение коронавируса в рф

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы РФ, действовавшие с марта 2020 года, полностью сняты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, который ранее был подписан главой российского правительства Михаилом Мишустиным.Ранее в связи с улучшением эпидобстановки оперштаб принял решение отменить с 14 июня ограничения на въезд в РФ иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, однако ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта продолжал действовать.Ограничения были установлены распоряжением правительства РФ от 16 марта 2020 года.1 июля в Роспотребнадзоре сообщили о снятии всех коронавирусных ограничений в РФ.

https://crimea.ria.ru/20220713/voz-prizvala-mir-snova-nadet-maski-1123836935.html

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, российская федерация (россия, рф), общество