https://crimea.ria.ru/20220715/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-glava-vga-otvetil-na-glavnye-voprosy-1123859093.html
Референдум в Запорожской области: глава ВГА ответил на главные вопросы
Референдум в Запорожской области: глава ВГА ответил на главные вопросы - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Референдум в Запорожской области: глава ВГА ответил на главные вопросы
Референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации планируют провести в начале осени, сейчас власти региона ведут активную подготовку к... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T16:25
2022-07-15T16:25
2022-07-15T19:49
запорожская область
мелитополь
российская федерация (россия, рф)
евгений балицкий
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации планируют провести в начале осени, сейчас власти региона ведут активную подготовку к нему. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. "Подготовка к референдуму началась практически с первых дней спецоперации. Для меня и для жителей Запорожской области подготовка заключается, в первую очередь, не в открытии избирательных участков и каких-то нормативных актах, это все вторично. Самое главное – это наша работа. Это все, что делается сегодня в социальной сфере, в дорожной отрасли, в сфере здравоохранения и образования, в справедливости, в конце концов, в наведении порядка на территории. Вот это и есть самая главная подготовка к референдуму, которую мы сегодня ведем", - сказал Балицкий. Он подчеркнул, что особое внимание власти региона уделяют вопросу обеспечения безопасности проведения референдума. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://crimea.ria.ru/20220602/peskov-otvetil-na-vopros-o-referendumakh-v-dnr-i-na-territoriyakh-ukrainy-1123421156.html
запорожская область
мелитополь
российская федерация (россия, рф)
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Сергей Георгиев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сергей Георгиев
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запорожская область, мелитополь, российская федерация (россия, рф), евгений балицкий, политика, общество
Референдум в Запорожской области: глава ВГА ответил на главные вопросы
Глава Запорожской ВГА: власти ведут подготовку к референдуму и работают над безопасностью
16:25 15.07.2022 (обновлено: 19:49 15.07.2022)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко.
Референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации планируют провести в начале осени, сейчас власти региона ведут активную подготовку к нему. Об этом в интервью РИА Новости Крым
рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Подготовка к референдуму началась практически с первых дней спецоперации. Для меня и для жителей Запорожской области подготовка заключается, в первую очередь, не в открытии избирательных участков и каких-то нормативных актах, это все вторично. Самое главное – это наша работа. Это все, что делается сегодня в социальной сфере, в дорожной отрасли, в сфере здравоохранения и образования, в справедливости, в конце концов, в наведении порядка на территории. Вот это и есть самая главная подготовка к референдуму, которую мы сегодня ведем", - сказал Балицкий.
Он подчеркнул, что особое внимание власти региона уделяют вопросу обеспечения безопасности проведения референдума.
"Мы активно работаем над вопросом безопасности. Я надеюсь, что нам все удастся. Под моим руководством постоянно собирается антитеррористический штаб, готовится огромное количество мероприятий по безопасности и все они направлены на обеспечения справедливого, честного и законного волеизъявления людей. Они будут выполнены в полном объеме. Уверен, что они дадут свой результат, и мы проведем референдум в установленные сроки. В начале осени", - добавил глава региона.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.