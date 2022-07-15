https://crimea.ria.ru/20220715/glava-zaporozhskoy-oblasti-rasskazal-o-meditsine-i-tsenakh-na-lekarstva-1123860580.html

Глава Запорожской области рассказал о медицине и ценах на лекарства

Глава Запорожской области рассказал о медицине и ценах на лекарства - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Глава Запорожской области рассказал о медицине и ценах на лекарства

Россия обеспечивает освобожденную территорию Запорожской области необходимыми медикаментами, однако есть трудности с логистикой и разницей в российской и... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T18:06

2022-07-15T18:06

2022-07-15T18:06

евгений балицкий

мелитополь

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Россия обеспечивает освобожденную территорию Запорожской области необходимыми медикаментами, однако есть трудности с логистикой и разницей в российской и украинской классификации лекарств. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Кроме того, поставщики сталкиваются с определенными логистическими проблемами, а медработники и провизоры – с разницей в российских и украинских классификациях лекарств. "Есть сегодня и разница в классификациях – провизоры пользуются украинскими стандартами, они отличаются от российских, как и отличаются названия медикаментов. Но эта адаптивность пройдет, мы привыкнем. Ситуация уже налаживается", - подчеркнул он. Балицкий добавил, что в регионе планируют создать большой медицинский центр, который будет выполнять функции областной больницы и сможет обеспечить жителей качественной медицинской помощью разного уровня. "К сожалению, в свое время практически все узкопрофильные диспансеры, в том числе для пациентов с туберкулезом, СПИДом, онкологией и наркозависимостью, Украина позакрывала. Учитывая, что мы город не областного значения, мы себя сами так обозначили и, соответственно, отработали мероприятия, которые могут замещать областной город в части здравоохранения. Целый ряд объектов остались в Запорожье, поэтому мы у себя в Мелитополе создаем сегодня на базе мелитопольской больницы большой медицинский центр, который по сути будет являться областной больницей", - отметил глава ВГА. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://crimea.ria.ru/20220715/vstupitelnaya-kampaniya-v-melitopole-o-mestakh-uchitelyakh-i-pomoschi-kryma-1123854171.html

https://crimea.ria.ru/20220715/referendum-v-zaporozhskoy-oblasti-glava-vga-otvetil-na-glavnye-voprosy-1123859093.html

мелитополь

запорожская область

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2022

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евгений балицкий, мелитополь, запорожская область, общество