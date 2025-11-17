https://crimea.ria.ru/20251117/umerov-snova-prodlil-svoyu-komandirovku-na-fone-korruptsionnogo-skandala-1150982691.html

Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший министр обороны страны Рустем Умеров продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Продление Умеровым своей командировки произошло на фоне слухов в СМИ о причастности секретаря СНБО к схемам, расследуемым антикоррупционными органами Украины, в которых замешан также бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.Умеров на минувшей неделе отправился в Турцию, затем – в Катар. По его словам, цель поездки – обсуждение возможности возобновления обмена военнопленными с Россией к новогодним праздникам. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявлял, что Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным СМИ, Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.В связи со скандалом Гончаренко* усомнился, что Умеров вернется на родину из Турции."Дело Миндича" на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Кому и сколько выдавать или перечислять наличности, определял Миндич. Он же координировал влияние центральных органов власти на должностных лиц для решения вопросов в личных интересах, в том числе в энергетической и оборонной сферах. Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. В НАБУ изучают обстоятельства побега Миндича, выясняют место его нахождения и намерены предпринимать все для его экстрадиции.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко – его отстранили от должности, а также и министра энергетики Светланы Гринчук – она написала заявление об увольнении. После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и еще одного бизнесмена – Александра Цукермана.Подозреваемыми по делу проходят также советник Галущенко Игорь Миронюк и представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов.*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонкиПрекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандалаКто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение

