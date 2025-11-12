https://crimea.ria.ru/20251112/ministra-yustitsii-ukrainy-otstranili-ot-dolzhnosti-iz-za-korruptsii-1150829654.html

Министра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупции

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей из-за коррупционного скандала. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Исполнение обязанностей министра возложено на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.Минюст Украины подтвердил, что при участии Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства. В ведомстве добавили, что Галущенко воздерживается от комментариев до завершения процессуальных действий.В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

