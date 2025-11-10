https://crimea.ria.ru/20251110/ukrainskie-siloviki-provodyat-obyski-u-soratnika-zelenskogo-1150776004.html
Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского
Детективы антикоррупционного бюро проводят обыски у соратника Зеленского Тимура Миндича
10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, а также экс-министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Этот день настал – НАБУ проводит обыски у Миндича… И у Германа Галущенко тоже обыск НАБУ", - написал он в Telegram-канале.
Нардеп также добавил, что Миндича перед проведением обысков "резко вывезли из страны". По словам Железняка, бизнесмен будет скрываться в Израиле и Австрии.
Нардеп добавил, что обыски также проходят в офисе государственного предприятия "Энергоатом", являющегося оператором Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.
На Украине усиливается противостояние между подконтрольной офису Зеленского Службой безопасности с одной стороны и НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой с другой. На этом фоне развернулся коррупционный скандал вокруг так называемых "пленок Миндича" - записей переговоров, где якобы упоминаются различные коррупционные схемы, в том числе и по разворовыванию западной финансовой помощи.
В НАБУ официально заявили, что бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят "масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики".
"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении ведомства.
НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
