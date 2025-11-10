Рейтинг@Mail.ru
Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского
Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского
Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T11:18
2025-11-10T11:24
украина
владимир зеленский
коррупция
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, а также экс-министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Нардеп также добавил, что Миндича перед проведением обысков "резко вывезли из страны". По словам Железняка, бизнесмен будет скрываться в Израиле и Австрии. Нардеп добавил, что обыски также проходят в офисе государственного предприятия "Энергоатом", являющегося оператором Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Украине усиливается противостояние между подконтрольной офису Зеленского Службой безопасности с одной стороны и НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой с другой. На этом фоне развернулся коррупционный скандал вокруг так называемых "пленок Миндича" - записей переговоров, где якобы упоминаются различные коррупционные схемы, в том числе и по разворовыванию западной финансовой помощи.В НАБУ официально заявили, что бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят "масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики".НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из УкраиныПод прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
украина
украина, владимир зеленский, коррупция, новости, в мире
Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского

Детективы антикоррупционного бюро проводят обыски у соратника Зеленского Тимура Миндича

11:18 10.11.2025 (обновлено: 11:24 10.11.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, а также экс-министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Этот день настал – НАБУ проводит обыски у Миндича… И у Германа Галущенко тоже обыск НАБУ", - написал он в Telegram-канале.
Нардеп также добавил, что Миндича перед проведением обысков "резко вывезли из страны". По словам Железняка, бизнесмен будет скрываться в Израиле и Австрии.
Нардеп добавил, что обыски также проходят в офисе государственного предприятия "Энергоатом", являющегося оператором Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.
© t.me/nab_ukraineНАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия "Энергоатом"
НАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия Энергоатом
© t.me/nab_ukraine
На Украине усиливается противостояние между подконтрольной офису Зеленского Службой безопасности с одной стороны и НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой с другой. На этом фоне развернулся коррупционный скандал вокруг так называемых "пленок Миндича" - записей переговоров, где якобы упоминаются различные коррупционные схемы, в том числе и по разворовыванию западной финансовой помощи.
В НАБУ официально заявили, что бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят "масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики".
"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении ведомства.
© t.me/nab_ukraineНАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия "Энергоатом"
НАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия Энергоатом
© t.me/nab_ukraine
НАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия "Энергоатом"
НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
