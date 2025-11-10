https://crimea.ria.ru/20251110/ukrainskie-siloviki-provodyat-obyski-u-soratnika-zelenskogo-1150776004.html

Украинские силовики проводят обыски у соратника Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, а также экс-министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Нардеп также добавил, что Миндича перед проведением обысков "резко вывезли из страны". По словам Железняка, бизнесмен будет скрываться в Израиле и Австрии. Нардеп добавил, что обыски также проходят в офисе государственного предприятия "Энергоатом", являющегося оператором Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Украине усиливается противостояние между подконтрольной офису Зеленского Службой безопасности с одной стороны и НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой с другой. На этом фоне развернулся коррупционный скандал вокруг так называемых "пленок Миндича" - записей переговоров, где якобы упоминаются различные коррупционные схемы, в том числе и по разворовыванию западной финансовой помощи.В НАБУ официально заявили, что бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят "масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики".НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев хочет сменить руководство НАБУ и САП"Это конец": более 10 депутатов ВРУ пытались сбежать из УкраиныПод прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию

2025

