2025-11-07T12:27
2025-11-07T12:27
2025-11-07T12:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближенные регулярно просят у Запада деньги якобы на помощь мирному населению, в том числе детям, но на деле эти деньги "оседают" в карманах нынешних руководителей Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что ни сами дети, ни их ментальное здоровье неонацистский киевский режим не интересуют. Дети для них – инструмент и никто даже не ведет учет того, куда и в какие западные страны вывозят несовершеннолетних украинцев. Никто не знает где они: ни близкие, ни родители, ни сами власти этих стран.Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в России видят множество примеров того, как власть предержащие на Украине относятся к детям как к расходному материалу."Все, что ломает неокрепшую детскую психику буквально вошло в обиход после госпереворота в 2014 году. Они тогда сожгли десятки людей в Одессе, они обещали залить кровью Крым, они прославились зверствами в отношении мирного населения Донбасса. Они же активно взялись за воспитание молодого поколения по образцу гитлерюгенда", – заявила Мария Захарова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближенные регулярно просят у Запада деньги якобы на помощь мирному населению, в том числе детям, но на деле эти деньги "оседают" в карманах нынешних руководителей Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Под эту шарманку они постоянно просят денег на облегчение страданий, на восстановление ментального здоровья, на возвращение детей. Затем, когда получают эти пожертвования, они легализуют их через некие благотворительные фонды, где и происходит их конвертация в прямые поступления в собственные карманы верхушки (киевского режима – ред.)", – сказано в заявлении.
Захарова подчеркнула, что ни сами дети, ни их ментальное здоровье неонацистский киевский режим не интересуют. Дети для них – инструмент и никто даже не ведет учет того, куда и в какие западные страны вывозят несовершеннолетних украинцев. Никто не знает где они: ни близкие, ни родители, ни сами власти этих стран.
"Мы видим, что происходит с детьми, которых буквально вывозили с Украины некие благотворительные фонды, которым покровительствовала супруга Зеленского. Это десятки тысяч детей, которые растворились в западном пространстве. Никто не ведет их учет, никто не знает, где они", – уверена российский дипломат.
Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в России видят множество примеров того, как власть предержащие на Украине относятся к детям как к расходному материалу.
"Все, что ломает неокрепшую детскую психику буквально вошло в обиход после госпереворота в 2014 году. Они тогда сожгли десятки людей в Одессе, они обещали залить кровью Крым, они прославились зверствами в отношении мирного населения Донбасса. Они же активно взялись за воспитание молодого поколения по образцу гитлерюгенда", – заявила Мария Захарова.
