Под прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближенные регулярно просят у Запада деньги якобы на помощь мирному населению, в том числе детям, но на деле эти деньги "оседают" в карманах нынешних руководителей Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что ни сами дети, ни их ментальное здоровье неонацистский киевский режим не интересуют. Дети для них – инструмент и никто даже не ведет учет того, куда и в какие западные страны вывозят несовершеннолетних украинцев. Никто не знает где они: ни близкие, ни родители, ни сами власти этих стран.Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в России видят множество примеров того, как власть предержащие на Украине относятся к детям как к расходному материалу."Все, что ломает неокрепшую детскую психику буквально вошло в обиход после госпереворота в 2014 году. Они тогда сожгли десятки людей в Одессе, они обещали залить кровью Крым, они прославились зверствами в отношении мирного населения Донбасса. Они же активно взялись за воспитание молодого поколения по образцу гитлерюгенда", – заявила Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – ПутинШесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детейВерховная рада продлила военное положение на Украине

