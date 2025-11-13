https://crimea.ria.ru/20251113/prekratit-li-zapad-finansirovat-ukrainu-posle-korruptsionnogo-skandala-1150863345.html

Прекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандала

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Европа не прекратит финансовую помощь Украине, несмотря на вспыхнувший коррупционный скандал в энергетической сфере, фигурантами которого стали представители ближайшего окружения Владимира Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог и журналист Юрий Светов.Вопрос, по словам Светова, заключается в другом: откуда ЕС возьмет средства на дальнейшую поддержку Украины. Зеленский ранее заявлял, что на восстановление страны нужно как минимум 400 миллиардов долларов. В Евросоюзе обсуждается возможность выделения Киеву так называемых "репарационных кредитов" за счет замороженных российских активов, но некоторые страны ЕС, в первую очередь Бельгия, где хранятся эти средства, выступают против. А госсекретарь США Марко Рубио отметил, что конфискация активов РФ может обернуться непредвиденными последствиями."Про деньги они будут все равно говорить, независимо от того, воруют на Украине или нет. Потому что, по моему глубокому убеждению, о чем говорят и эксперты, в этих коррупционных схемах откаты идут также европейцам и американцам", - подчеркнул политолог.Коррупция в "Энергоатоме": дело Миндича10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в компании-операторе атомных электростанций "Энергоатом".В ходе операции прошли обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Украины Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко.Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также проходят представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов. Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Последняя написала заявление об увольнении, Галущенко отстранен от должности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный скандал на Украине: кто его устроил и с какой целью"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог

