Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении своего близкого соратника, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича и еще одного бизнесмена Александра Цукермана – фигурантов коррупционного скандала вокруг компании "Энергоатом". Фотокопию соответствующего указа опубликовали украинские СМИ.Согласно документу, бизнесмены лишены всех государственных наград, им запрещено участвовать в торговых операциях, а их активы заблокированы.Ограничения введены на три года. При этом правительство Украины, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, предлагали ввести санкции против Миндича и Цукермана сроком на 10 лет.Коррупция в "Энергоатоме": дело Миндича10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в компании-операторе атомных электростанций "Энергоатом".В ходе операции прошли обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Украины Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко.Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также проходят представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов. Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Последняя написала заявление об увольнении, Галущенко отстранен от должности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный скандал на Украине: кто его устроил и с какой целью"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении своего близкого соратника, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича и еще одного бизнесмена Александра Цукермана – фигурантов коррупционного скандала вокруг компании "Энергоатом". Фотокопию соответствующего указа опубликовали украинские СМИ.
Согласно документу, бизнесмены лишены всех государственных наград, им запрещено участвовать в торговых операциях, а их активы заблокированы.
Ограничения введены на три года. При этом правительство Украины, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, предлагали ввести санкции против Миндича и Цукермана сроком на 10 лет.
Коррупция в "Энергоатоме": дело Миндича
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас"
в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в компании-операторе атомных электростанций "Энергоатом".
В ходе операции прошли обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Украины Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
Бюро опубликовало
сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко.
Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также проходят представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов
. Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.
Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.
На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Последняя написала заявление об увольнении
, Галущенко отстранен от должности.
