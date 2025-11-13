https://crimea.ria.ru/20251113/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-svoego-soratnika-mindicha-1150865335.html

Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича

Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича - РИА Новости Крым, 13.11.2025

Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении своего близкого соратника, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича и еще одного бизнесмена Александра... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T12:39

2025-11-13T12:39

2025-11-13T12:38

украина

коррупция

владимир зеленский

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150787522_13:0:900:499_1920x0_80_0_0_201b09db0ef89c220e4a19197a27332e.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении своего близкого соратника, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича и еще одного бизнесмена Александра Цукермана – фигурантов коррупционного скандала вокруг компании "Энергоатом". Фотокопию соответствующего указа опубликовали украинские СМИ.Согласно документу, бизнесмены лишены всех государственных наград, им запрещено участвовать в торговых операциях, а их активы заблокированы.Ограничения введены на три года. При этом правительство Украины, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, предлагали ввести санкции против Миндича и Цукермана сроком на 10 лет.Коррупция в "Энергоатоме": дело Миндича10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в компании-операторе атомных электростанций "Энергоатом".В ходе операции прошли обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Украины Германа Галущенко, в "Энергоатоме", а также у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко.Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также проходят представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов. Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.На фоне скандала Зеленский потребовал немедленной отставки министра юстиции Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Последняя написала заявление об увольнении, Галущенко отстранен от должности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный скандал на Украине: кто его устроил и с какой целью"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, коррупция, владимир зеленский, новости, в мире