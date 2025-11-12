https://crimea.ria.ru/20251112/korruptsionnyy-skandal-na-ukraine-kto-ego-ustroil-i-s-kakoy-tselyu-1150851608.html

Коррупционный скандал на Украине: кто его устроил и с какой целью

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. За разразившимся на Украине коррупционным скандалом, связанным с воровством денег в энергетической сфере, стоит Европа, которая таким образом готовится сменить Владимира Зеленского и его команду на тех, кто готов к урегулированию конфликта и восстановлению украинской территории с выгодой для себя. Так считает политический обозреватель Андрей Перла, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что на Украине в сфере энергетики было "отмыто" около 100 миллионов долларов США. Обыски прошли у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме", а также у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, который имеет отношение к коррупционной схеме. 12 ноября стало известно, что министр юстиции Украины Герман Галущенко из-за коррупционного скандала отстранен от исполнения обязанностей.Эксперт напомнил, что главным обвинением экс-президента Украины Виктора Януковича в 2013 году "было как раз то, что он коррупционер", и в лозунгах повсюду фигурировали призывы к люстрации власти.В результате к сегодняшнему дню уровень коррупции украинской власти во главе с Владимиром Зеленским по сравнению со временами до майдана, совершенно запредельный, подчеркнул он."И я думаю, что эта история про 100 миллионов долларов, которые были или не были украдены в их (украинской – ред.) энергетической сфере, – она как раз про то, что Зеленскому пришла пора уйти. Вместе со всем своим "95-м кварталом", со всей своей политической группой и с якобы неподконтрольными антикоррупционными органами", – сказал обозреватель.Он считает, что за этим громким скандалом стоит Европейский союз, у которого свои виды на оставшуюся еще под контролем Киева территорию Украины, "и с точки зрения Европы, Зеленский является препятствием к исполнению здесь европейской политики".Это означает, что ЕС не в силах больше платить за боевые действия, а намерен начинать зарабатывать на Украине, убежден эксперт."Новые люди (при власти в Киеве - ред.) смогут сказать: "Это все Зеленский виноват. Не моя была вахта. А вот теперь моя. И я говорю: давайте прекращать воевать с Россией – ничего хорошего из этого не выходит. И давайте бороться с коррупцией и на европейские деньги восстанавливать Украину", – добавил он.Таким образом возможная отставка Зеленского после громкого коррупционного скандала во власти "это будет тот самый последний звонок, после которого занавес откроется и начнется новый спектакль", заключил он.Ранее профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что уголовное преследование одного из ближайших соратников Владимира Зеленского – бизнесмена Тимура Миндича – является признаком того, что американская администрация "стягивает удавку на шее" главы киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробностиМинистра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупцииТрамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог

