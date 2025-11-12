Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке на фоне скандала с коррупционными схемами в компании "Энергоатом". РИА Новости Крым, 12.11.2025
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке

Глава Минэнерго Украины подала в отставку на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме"

18:25 12.11.2025 (обновлено: 18:29 12.11.2025)
 
ЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке на фоне скандала с коррупционными схемами в компании "Энергоатом".
"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью", - написала она на своей странице в соцсети.
Гринчук также заявила, что в рамках моей профессиональной деятельности "не допустила никаких нарушений законодательства", и таких фактов, по ее словам, "не может существовать в принципе".
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о схемах "откатов" в "Энергоатоме" сообщило, что в распоряжении Гринчук имелись ключи от квартиры другого фигуранта коррупционного расследования – экс-министра энергетики Германа Галущенко, отстраненного от должности главы Минюста Украины. По данным НАБУ, Гринчук неоднократно проводила ночи в квартире Галущенко.

Дело Миндича

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.
Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.
Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.
В среду правительство Украины отстранило Галущенко от должности министра юстиции.
