Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке на фоне скандала с коррупционными схемами в компании "Энергоатом".Гринчук также заявила, что в рамках моей профессиональной деятельности "не допустила никаких нарушений законодательства", и таких фактов, по ее словам, "не может существовать в принципе".Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о схемах "откатов" в "Энергоатоме" сообщило, что в распоряжении Гринчук имелись ключи от квартиры другого фигуранта коррупционного расследования – экс-министра энергетики Германа Галущенко, отстраненного от должности главы Минюста Украины. По данным НАБУ, Гринчук неоднократно проводила ночи в квартире Галущенко.Дело МиндичаВ понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.В среду правительство Украины отстранило Галущенко от должности министра юстиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупции Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"

