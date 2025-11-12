https://crimea.ria.ru/20251112/glava-minenergo-ukrainy-grinchuk-napisala-zayavlenie-ob-otstavke-1150852932.html
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке на фоне скандала с коррупционными схемами в компании "Энергоатом". РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T18:25
2025-11-12T18:25
2025-11-12T18:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке на фоне скандала с коррупционными схемами в компании "Энергоатом".Гринчук также заявила, что в рамках моей профессиональной деятельности "не допустила никаких нарушений законодательства", и таких фактов, по ее словам, "не может существовать в принципе".Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о схемах "откатов" в "Энергоатоме" сообщило, что в распоряжении Гринчук имелись ключи от квартиры другого фигуранта коррупционного расследования – экс-министра энергетики Германа Галущенко, отстраненного от должности главы Минюста Украины. По данным НАБУ, Гринчук неоднократно проводила ночи в квартире Галущенко.Дело МиндичаВ понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.В среду правительство Украины отстранило Галущенко от должности министра юстиции.
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
Глава Минэнерго Украины подала в отставку на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме"
18:25 12.11.2025 (обновлено: 18:29 12.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке на фоне скандала с коррупционными схемами в компании "Энергоатом".
"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью", - написала она на своей странице в соцсети.
Гринчук также заявила, что в рамках моей профессиональной деятельности "не допустила никаких нарушений законодательства", и таких фактов, по ее словам, "не может существовать в принципе".
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о схемах "откатов" в "Энергоатоме" сообщило, что в распоряжении Гринчук имелись ключи от квартиры другого фигуранта коррупционного расследования – экс-министра энергетики Германа Галущенко, отстраненного от должности главы Минюста Украины. По данным НАБУ, Гринчук неоднократно проводила ночи в квартире Галущенко.
Дело Миндича
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли
у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.
Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.
Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.
В среду правительство Украины отстранило Галущенко от должности министра юстиции.
