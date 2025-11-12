https://crimea.ria.ru/20251112/prekratit-pomosch-mirovye-smi-otsenili-korruptsionnyy-skandal-v-kieve-1150853369.html
"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве - РИА Новости Крым, 12.11.2025
"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
Ведущие мировые СМИ комментируют громкий коррупционный скандал в энергетике Украины, главным фигурантом которого является близкий соратник Владимира Зеленского, РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T19:16
2025-11-12T19:16
2025-11-12T19:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Ведущие мировые СМИ комментируют громкий коррупционный скандал в энергетике Украины, главным фигурантом которого является близкий соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. Масс-медиа отмечают, что данный скандал может серьезно ударить по позициям главы киевского режима и взаимодействию Украины с западными союзниками, в первую очередь в вопросе получения финансовой помощи.Агентство Bloomberg, в частности, указывает: "Не должно шокировать, что бюрократия, сформировавшаяся на фоне такой системной коррупции, теперь, как утверждается, нашла способы зарабатывать деньги на войне".По мнению авторов публикации, заявка Киева на членство в ЕС, "только что сделала большой скачок назад".Британская The Times констатирует, что скандал бьет по политическим позициям Зеленского, поскольку Украина "стремится обеспечить будущую американскую поддержку на фоне медленного, но неуклонного продвижения российских войск".Американское агентство ABC News считает, что скандал вокруг "Энергоатома" принесет Зеленскому проблемы во взаимоотношениях с президентом США Дональдом Трампом.Французский журнал L'Express полагает, что новое коррупционное дело на Украине бросает тень на самые верхи украинской власти. А немецкая газета Junge Welt обратила внимание, что особое возмущение на Украине вызвало то, что руководство минэнерго страны умышленно пренебрегало защитой объектов ради личной выгоды.Американская газета The New York Times отмечает, что уголовное преследование Миндича стало ответом украинских антикоррупционных органов на политику Зеленского. По мнению издания, эти структуры "усиливают контроль" над "потрясенным" руководством страны.Агентство Reuters подчеркнуло, что Украина" находится под давлением необходимости борьбы с коррупцией, поскольку она стремится к членству в Европейском союзе и добивается критически важной финансовой поддержки от западных партнеров".Дело МиндичаВ понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.
"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
Как мировые СМИ отреагировали на громкий коррупционный скандал в украинской энергетике
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Ведущие мировые СМИ комментируют громкий коррупционный скандал в энергетике Украины, главным фигурантом которого является близкий соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. Масс-медиа отмечают, что данный скандал может серьезно ударить по позициям главы киевского режима и взаимодействию Украины с западными союзниками, в первую очередь в вопросе получения финансовой помощи.
Агентство Bloomberg
, в частности, указывает: "Не должно шокировать, что бюрократия, сформировавшаяся на фоне такой системной коррупции, теперь, как утверждается, нашла способы зарабатывать деньги на войне".
"Это ("дело Миндича" – ред.), несомненно, является убедительным доказательством того, что Украине не стоит помогать, что любые выделенные деньги будут украдены, что она – несмотря на все высокопарные разговоры о демократии – ничем не лучше", – говорится в статье.
По мнению авторов публикации, заявка Киева на членство в ЕС, "только что сделала большой скачок назад".
Британская The Times
констатирует, что скандал бьет по политическим позициям Зеленского, поскольку Украина "стремится обеспечить будущую американскую поддержку на фоне медленного, но неуклонного продвижения российских войск".
Американское агентство ABC News
считает, что скандал вокруг "Энергоатома" принесет Зеленскому проблемы во взаимоотношениях с президентом США Дональдом Трампом.
"Предполагаемая причастность высокопоставленных чиновников правительства также может подорвать моральный дух украинской общественности в условиях конфликта", - полагают авторы публикации.
Французский журнал L’Express
полагает, что новое коррупционное дело на Украине бросает тень на самые верхи украинской власти.
А немецкая газета Junge Welt
обратила внимание, что особое возмущение на Украине вызвало то, что руководство минэнерго страны умышленно пренебрегало защитой объектов ради личной выгоды.
"Бывшего министра энергетики Галущенко подозревают в том, что он не выполнял контракты по обеспечению безопасности украинских энергетических объектов от бомбардировок и ракетных ударов и присвоил выделенные на эти цели средства. В разговорах с другими подозреваемыми Галущенко заявлял, что восстановление разрушенных объектов будет более прибыльным, чем их защита от атак", - указывается в статье.
Американская газета The New York Times
отмечает, что уголовное преследование Миндича стало ответом украинских антикоррупционных органов на политику Зеленского. По мнению издания, эти структуры "усиливают контроль" над "потрясенным" руководством страны.
Агентство Reuters
подчеркнуло, что Украина" находится под давлением необходимости борьбы с коррупцией, поскольку она стремится к членству в Европейском союзе и добивается критически важной финансовой поддержки от западных партнеров".
"Обвинения в откатах в энергетическом секторе особенно чувствительны для широкой общественности, которая сталкивается с длительными ежедневными отключениями электроэнергии на большей части территории страны еще до наступления зимних холодов", - отмечают авторы публикации.
Дело Миндича
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли
у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.
Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.
Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.
