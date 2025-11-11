Рейтинг@Mail.ru
Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог - РИА Новости Крым, 11.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251111/tramp-styagivaet-udavku-na-shee-zelenskogo--politolog-1150820979.html
Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог
Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог
Уголовное преследование одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - бизнесмена Тимура Миндича является признаком того, что американская администрация... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T19:57
2025-11-11T18:59
радио "спутник в крыму"
андрей манойло
мнения
владимир зеленский
украина
дональд трамп
коррупция
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1145990646_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab8b6b9e77f6efab31a5914402073fc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное преследование одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - бизнесмена Тимура Миндича является признаком того, что американская администрация "стягивает удавку на шее" главы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Комментируя разгоревшийся на Украине коррупционный скандал, фигурантом которого стал Миндич, Манойло отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), начавшие расследование в отношении бизнесмена и других участников коррупционной схемы в "Энергоатоме", подконтрольны Соединенным Штатам.В то же время он усомнился в объективности версии некоторых экспертов о том, что американская администрация таким способом пытается сделать главу киевского режима "более сговорчивым" в вопросе урегулирования украинского конфликта."У Трампа есть гораздо более простые и быстро срабатывающие рычаги давления. У Зеленского масса денег, которые он вывел в США. Это простейший рычаг воздействия. Сделает он шаг влево или шаг вправо – и не будет у него парочки миллиардов, которые он себе скопил. В целом Зеленский подконтролен американцам, хотя и не совсем вменяем", - пояснил Манойло.Дело МиндичаВ понедельник НАБУ объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
андрей манойло, мнения, владимир зеленский, украина, дональд трамп, коррупция, политика
Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог

Американская администрация стягивает удавку на шее Зеленского – политолог

19:57 11.11.2025
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное преследование одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - бизнесмена Тимура Миндича является признаком того, что американская администрация "стягивает удавку на шее" главы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Комментируя разгоревшийся на Украине коррупционный скандал, фигурантом которого стал Миндич, Манойло отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), начавшие расследование в отношении бизнесмена и других участников коррупционной схемы в "Энергоатоме", подконтрольны Соединенным Штатам.

"НАБУ как элемент отдельной антикоррупционной вертикали – это инструмент, который находится в руках США… Этот удар по "мягкому подбрюшью" Зеленского, то есть по его ближайшим соратникам, от которых Зеленский зависит, – это явный признак того, что Трамп стягивает удавку на шее Зеленского. Зачем он это делает? Трампу, видимо, виднее", – сказал политолог.

В то же время он усомнился в объективности версии некоторых экспертов о том, что американская администрация таким способом пытается сделать главу киевского режима "более сговорчивым" в вопросе урегулирования украинского конфликта.
"У Трампа есть гораздо более простые и быстро срабатывающие рычаги давления. У Зеленского масса денег, которые он вывел в США. Это простейший рычаг воздействия. Сделает он шаг влево или шаг вправо – и не будет у него парочки миллиардов, которые он себе скопил. В целом Зеленский подконтролен американцам, хотя и не совсем вменяем", - пояснил Манойло.

Дело Миндича

В понедельник НАБУ объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.
© t.me/nab_ukraineНАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия "Энергоатом"
НАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия Энергоатом
© t.me/nab_ukraine
НАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия "Энергоатом"
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.
Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.
Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.
Радио "Спутник в Крыму"Андрей МанойлоМненияВладимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампКоррупцияПолитика
 
