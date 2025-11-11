https://crimea.ria.ru/20251111/tramp-styagivaet-udavku-na-shee-zelenskogo--politolog-1150820979.html

Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог

Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог

Уголовное преследование одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - бизнесмена Тимура Миндича является признаком того, что американская администрация... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T19:57

2025-11-11T19:57

2025-11-11T18:59

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

владимир зеленский

украина

дональд трамп

коррупция

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1145990646_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab8b6b9e77f6efab31a5914402073fc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное преследование одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - бизнесмена Тимура Миндича является признаком того, что американская администрация "стягивает удавку на шее" главы киевского режима. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Комментируя разгоревшийся на Украине коррупционный скандал, фигурантом которого стал Миндич, Манойло отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), начавшие расследование в отношении бизнесмена и других участников коррупционной схемы в "Энергоатоме", подконтрольны Соединенным Штатам.В то же время он усомнился в объективности версии некоторых экспертов о том, что американская администрация таким способом пытается сделать главу киевского режима "более сговорчивым" в вопросе урегулирования украинского конфликта."У Трампа есть гораздо более простые и быстро срабатывающие рычаги давления. У Зеленского масса денег, которые он вывел в США. Это простейший рычаг воздействия. Сделает он шаг влево или шаг вправо – и не будет у него парочки миллиардов, которые он себе скопил. В целом Зеленский подконтролен американцам, хотя и не совсем вменяем", - пояснил Манойло.Дело МиндичаВ понедельник НАБУ объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Бюро опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсона и Профессора были Миндич и Галущенко. Также в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Подозреваемыми в участии в коррупционной схеме также являются представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 млн долларов.Миндич определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличности, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.Сам бизнесмен успел сбежать за рубеж. Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что бюро изучает обстоятельства его побега и выясняет место его нахождения. Он также заверил, что ведомство будет предпринимать все необходимое для экстрадиции Миндича.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей манойло, мнения, владимир зеленский, украина, дональд трамп, коррупция, политика