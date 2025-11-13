https://crimea.ria.ru/20251113/na-ukraine-nachalis-proverki-krupnykh-predpriyatiy-energetiki-i-oboronki-1150892652.html

На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На Украине после коррупционного скандала в энергетике развернут комплексные проверки всех крупнейших госпредприятий, в том числе в сфере энергетики и оборонной промышленности. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.В случае выявления нарушений, руководство обязано сразу же отчитаться властям, усилить контроль внутри организации и мгновенно отреагировать на сообщения от правоохранительных органов о правонарушениях в отношении должностных лиц этих акционерных обществ.Ранее сообщалось, что министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке на фоне скандала с коррупционными схемами в компании "Энергоатом". Она заявила, что что в рамках своей профессиональной деятельности "не допустила никаких нарушений законодательства", и таких фактов, по ее словам, "не может существовать в принципе".В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупцииПрекратит ли Запад финансировать Украину после коррупционного скандалаДело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности

