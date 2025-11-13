Рейтинг@Mail.ru
На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки - РИА Новости Крым, 13.11.2025
На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки
На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки - РИА Новости Крым, 13.11.2025
На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки
На Украине после коррупционного скандала в энергетике развернут комплексные проверки всех крупнейших госпредприятий, в том числе в сфере энергетики и оборонной... РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На Украине после коррупционного скандала в энергетике развернут комплексные проверки всех крупнейших госпредприятий, в том числе в сфере энергетики и оборонной промышленности. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.В случае выявления нарушений, руководство обязано сразу же отчитаться властям, усилить контроль внутри организации и мгновенно отреагировать на сообщения от правоохранительных органов о правонарушениях в отношении должностных лиц этих акционерных обществ.Ранее сообщалось, что министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке на фоне скандала с коррупционными схемами в компании "Энергоатом". Она заявила, что что в рамках своей профессиональной деятельности "не допустила никаких нарушений законодательства", и таких фактов, по ее словам, "не может существовать в принципе".В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. На Украине после коррупционного скандала в энергетике развернут комплексные проверки всех крупнейших госпредприятий, в том числе в сфере энергетики и оборонной промышленности. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
"Наблюдательные советы компаний "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и государственных банков должны в пределах своих полномочий осуществить анализ деятельности исполнительных органов компаний", – сказано в сообщении.
В случае выявления нарушений, руководство обязано сразу же отчитаться властям, усилить контроль внутри организации и мгновенно отреагировать на сообщения от правоохранительных органов о правонарушениях в отношении должностных лиц этих акционерных обществ.
"Параллельно государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектора. В частности, относительно эффективного использования бюджетных средств и достоверности финансовой отчетности", – добавила премьер-министр Украины.
Ранее сообщалось, что министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала заявление об отставке на фоне скандала с коррупционными схемами в компании "Энергоатом". Она заявила, что что в рамках своей профессиональной деятельности "не допустила никаких нарушений законодательства", и таких фактов, по ее словам, "не может существовать в принципе".
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике (операция "Мидас"). Прошли обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Обыски также прошли у бизнесмена и соратника главы киевского режима Владимира Зеленского, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
