Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день

Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день

8 ноября 2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа. Беспилотники ВСУ атаковали Саратов, ранены два человека. Вооруженные силы РФ освободили Волчье в Днепропетровской области и нанесли удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководящем составе Министерства обороны и Совбеза РФ. В Москве похоронили легендарного телеведущего Юрия Николаева.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв газа в Куркино Тульской областиВ поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв бытового газа.В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.Изначально сообщалось о двух пострадавших, затем их количество увеличилось до четырех.Из дома эвакуированы десять жильцов. Погибших нет. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).Атака беспилотников на СаратовДва человека получили ранения при ударе украинских беспилотников по многоэтажному жилому дому в Саратове. Люди получили травмы средней степени тяжести. В части квартир дома выбиты окна. Кроме того, есть повреждения автомобилей.Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета, владельцам поврежденных автомобилей также окажут помощь после оценки ущерба.По данным минобороны РФ, над территорией региона за ночь было сбито три беспилотника самолетного типа.Освобождение Волчьего и удар по объектам на УкраинеПодразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области, сообщило Минобороны.По данным ведомства, штурмовым отрядам 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии удалось прорвать линию обороны противника севернее Алексеевки и продвинуться вглубь обороны ВСУ более чем на три километра.Также Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу по энергетическим и военным объектам.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Кадровые перестановки в Минобороны и СовбезеПрезидент России Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совета безопасности РФ генерал-полковника Андрея Булыгу, который ранее занимал должность заместителя министра обороны.Булыгу в должности замминистра обороны сменил генерал-полковник Александр Санчик, ранее командовавший войсками Восточного военного округа.Прощание с Юрием НиколаевымВ Москве простились с народным артистом России, мэтром отечественного телевидения Юрием Николаевым, ушедшим из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет. Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.Проститься с легендарным телеведущим пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, певец и композитор Игорь Николаев, заслуженная артистка России Зара, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие.Венки прислали президент РФ Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, группа Любэ, народные артисты РФ Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.Народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

