Рейтинг@Mail.ru
Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/vzryv-gaza-v-kurkino-i-proschanie-s-yuriem-nikolaevym-glavnoe-za-den-1150756765.html
Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день
Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день
В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа. Беспилотники ВСУ атаковали Саратов, ранены два человека. Вооруженные силы РФ... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T21:33
2025-11-08T21:33
главное за день
новости
общество
крым
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb379b49faccb5d5db659ed5964acef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа. Беспилотники ВСУ атаковали Саратов, ранены два человека. Вооруженные силы РФ освободили Волчье в Днепропетровской области и нанесли удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководящем составе Министерства обороны и Совбеза РФ. В Москве похоронили легендарного телеведущего Юрия Николаева.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв газа в Куркино Тульской областиВ поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв бытового газа.В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.Изначально сообщалось о двух пострадавших, затем их количество увеличилось до четырех.Из дома эвакуированы десять жильцов. Погибших нет. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).Атака беспилотников на СаратовДва человека получили ранения при ударе украинских беспилотников по многоэтажному жилому дому в Саратове. Люди получили травмы средней степени тяжести. В части квартир дома выбиты окна. Кроме того, есть повреждения автомобилей.Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета, владельцам поврежденных автомобилей также окажут помощь после оценки ущерба.По данным минобороны РФ, над территорией региона за ночь было сбито три беспилотника самолетного типа.Освобождение Волчьего и удар по объектам на УкраинеПодразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области, сообщило Минобороны.По данным ведомства, штурмовым отрядам 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии удалось прорвать линию обороны противника севернее Алексеевки и продвинуться вглубь обороны ВСУ более чем на три километра.Также Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу по энергетическим и военным объектам.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Кадровые перестановки в Минобороны и СовбезеПрезидент России Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совета безопасности РФ генерал-полковника Андрея Булыгу, который ранее занимал должность заместителя министра обороны.Булыгу в должности замминистра обороны сменил генерал-полковник Александр Санчик, ранее командовавший войсками Восточного военного округа.Прощание с Юрием НиколаевымВ Москве простились с народным артистом России, мэтром отечественного телевидения Юрием Николаевым, ушедшим из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет. Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.Проститься с легендарным телеведущим пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, певец и композитор Игорь Николаев, заслуженная артистка России Зара, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие.Венки прислали президент РФ Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, группа Любэ, народные артисты РФ Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.Народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251108/kto-to-razbudil-baydena-zakharova-vysmeyala-zayavlenie-eks-prezidenta-ssha-1150749394.html
https://crimea.ria.ru/20251108/na-zaes-nachali-remont-povrezhdennogo-uchastka-linii-ferrosplavnaya-1-1150752390.html
https://crimea.ria.ru/20251108/v-evpatorii-zakryli-naberezhnye--v-krymu-razvenchali-novyy-feyk-1150751038.html
https://crimea.ria.ru/20251108/v-rossii-predlozhili-prodlit-eksperiment-po-sdache-oge-1150753291.html
https://crimea.ria.ru/20251108/kollektsioner-iz-italii-peredal-rossii-kartinu-lagorio-o-kryme-1150755642.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_122ad6bfd3bc1fbf49f0d938f70017e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, общество, крым, в мире
Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день

Взрыв газа в Тульской области и прощание с Юрием Николаевым – главное за день

21:33 08.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа. Беспилотники ВСУ атаковали Саратов, ранены два человека. Вооруженные силы РФ освободили Волчье в Днепропетровской области и нанесли удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководящем составе Министерства обороны и Совбеза РФ. В Москве похоронили легендарного телеведущего Юрия Николаева.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Взрыв газа в Куркино Тульской области

В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв бытового газа.
В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.
Изначально сообщалось о двух пострадавших, затем их количество увеличилось до четырех.
Из дома эвакуированы десять жильцов. Погибших нет. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
12:26
"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США

Атака беспилотников на Саратов

Два человека получили ранения при ударе украинских беспилотников по многоэтажному жилому дому в Саратове. Люди получили травмы средней степени тяжести. В части квартир дома выбиты окна. Кроме того, есть повреждения автомобилей.
Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета, владельцам поврежденных автомобилей также окажут помощь после оценки ущерба.
По данным минобороны РФ, над территорией региона за ночь было сбито три беспилотника самолетного типа.
ЗАЭС
14:23
На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"

Освобождение Волчьего и удар по объектам на Украине

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, штурмовым отрядам 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии удалось прорвать линию обороны противника севернее Алексеевки и продвинуться вглубь обороны ВСУ более чем на три километра.
Также Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу по энергетическим и военным объектам.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
13:25
Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк

Кадровые перестановки в Минобороны и Совбезе

Президент России Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совета безопасности РФ генерал-полковника Андрея Булыгу, который ранее занимал должность заместителя министра обороны.
Булыгу в должности замминистра обороны сменил генерал-полковник Александр Санчик, ранее командовавший войсками Восточного военного округа.
Сдача экзаменов. Архивное фото
15:32
В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ

Прощание с Юрием Николаевым

В Москве простились с народным артистом России, мэтром отечественного телевидения Юрием Николаевым, ушедшим из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет. Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
Проститься с легендарным телеведущим пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, певец и композитор Игорь Николаев, заслуженная артистка России Зара, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, группа Любэ, народные артисты РФ Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.
Народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
17:41
Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
 
Главное за деньНовостиОбществоКрымВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день
20:559 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и один - над Черным морем
20:38Отказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?
20:02Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели
19:37Когда закончится СВО – прогноз Азарова
19:18Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
19:01Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха
18:45Революция в сдерживании – блогер из США о роли "Буревестника" в мире
18:02На Украине остановлены все государственные ТЭС
17:41Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
17:20В Севастополе перекрыли рейд в третий раз
17:10Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
16:37В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
16:06Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
15:52Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
15:43"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
15:32В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ
15:29В Севастополе остановили движение морского транспорта
15:17Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
15:01В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым
Лента новостейМолния