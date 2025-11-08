https://crimea.ria.ru/20251108/kinzhaly-porazili-voennye-i-energeticheskie-obekty-na-ukraine-1150749202.html

"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине

"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2025

"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по энергетическим и военным объектам на... РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T12:18

2025-11-08T12:18

2025-11-08T12:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по энергетическим и военным объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удар нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - добавили в ведомстве.Ранее в субботу местные власти сообщали о серии взрывов в Киеве, Одессе, Харькове а также Киевской, Харьковской, Днепропетровской и подконтрольной Украине части Запорожской области. По данным украинского минэнерго, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Из-за чего в ряде областей введены аварийные отключения электричества.По данным Украинской железной дороги ("Укрзализныця"), в Полтавской области повреждены энергетические объекты и железнодорожная инфраструктура, вследствие чего в пути задерживаются около десяти поездов.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и четырех областях Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием Удары по Украине сегодня: в регионах прогремели мощные взрывы

