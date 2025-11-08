https://crimea.ria.ru/20251108/udary-po-ukraine-segodnya-vzryvy-gremyat-v-kieve-i-chetyrekh-oblastyakh-1150745089.html

Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и четырех областях

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и еще нескольких района Украины. Об этом сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T07:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и еще нескольких района Украины. Об этом сообщили местные власти.Утром в субботу известно о прилетах в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Запорожской областями.В Одессе вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в Печерском районе после падения обломков.Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявил о серии взрывов в пригороде Харькова. В регионе звучат сирены."Серия взрывов прогремела в Харькове. Предварительно, удары зафиксированы в пригороде", - написал он в Telegram.О взрывах в подконтрольной Украине части Запорожской области около трех часов 8 ноября также сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.По данным украинского минэнерго, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Из-за чего в ряде областей введены аварийные отключения электричества.Как сообщают СМИ, в городах Кременчуг и Горишние Плавни полностью отсутствует электроснабжение. Также в Днепропетровске в ряде районов нет света из-за повреждения объекта инфраструктуры.Накануне в Одесской и Харьковской областях, а также в ряде других регионов Украины в ночь на пятницу прогремели мощные взрывы, была поражена энергетическая инфраструктура и другие объекты. За минувшую неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками. Поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: в регионах прогремели мощные взрывыЖителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезонуУдары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты

