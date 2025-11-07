https://crimea.ria.ru/20251107/udary-po-ukraine-segodnya-v-regionakh--progremeli-vzryvy-1150718194.html

Удары по Украине сегодня: в регионах прогремели мощные взрывы

Удары по Украине сегодня: в регионах прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Удары по Украине сегодня: в регионах прогремели мощные взрывы

В Одесской и Харьковской областях, а также в ряде других регионов в ночь на пятницу Украины прогремели мощные взрывы, поражена энергетическая инфраструктура и...

2025-11-07T09:35

2025-11-07T09:35

2025-11-07T09:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Одесской и Харьковской областях, а также в ряде других регионов в ночь на пятницу Украины прогремели мощные взрывы, поражена энергетическая инфраструктура и другие объекты. Об этом сообщают местные власти и СМИ.По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в регионе зафиксированы попадание по объектам энергетики, пострадавших нет.Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прилетах в Чугуеве Харьковской области, в результате которых пострадало одно из предприятий. Возник пожар площадью около 2000 квадратных метров.По данным СМИ, в ночь на пятницу взрывы также гремели в подконтрольном Киеву Запорожье, Днепропетровской области и Сумах.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Украины готовят к тяжелейшему отопительному сезонуУдары по Украине: поражены транспортные и энергетические объектыНа Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики

