Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 07.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251107/udary-vozmezdiya-po-ukraine-chto-unichtozheno-vysokotochnym-oruzhiem-1150724314.html
Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T12:49
2025-11-07T12:49
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
удары по украине
украина
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, разбита транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
украина
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине, украина, новости сво
Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием

Армия России нанесла семь групповых ударов возмездия по Украине высокоточным оружием

12:49 07.11.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 1 по 7 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса", – сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, разбита транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПК
Комбинированные удары по нескольким областям Украины: что поражено
Россия ударила по предприятиям ВПК на Украине
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУдары по УкраинеУкраинаНовости СВО
 
