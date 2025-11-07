https://crimea.ria.ru/20251107/udary-vozmezdiya-po-ukraine-chto-unichtozheno-vysokotochnym-oruzhiem-1150724314.html

Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием

Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием

Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на... РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T12:49

2025-11-07T12:49

2025-11-07T12:49

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

удары по украине

украина

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150063301_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_4e9c85e1de3a9058d993d1bf14d89ccb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, разбита транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПККомбинированные удары по нескольким областям Украины: что пораженоРоссия ударила по предприятиям ВПК на Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине, украина, новости сво