Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
2025-11-07T12:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, разбита транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удары по украинским военкоматам и предприятиям ВПККомбинированные удары по нескольким областям Украины: что пораженоРоссия ударила по предприятиям ВПК на Украине
