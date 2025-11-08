Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове - РИА Новости Крым, 08.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251108/dva-cheloveka-raneny-pri-atake-vsu-na-mnogoetazhku-v-saratove-1150746281.html
Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
Два человека получили ранения при ударе украинских беспилотников по многоэтажному жилому дому в Саратове. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман... РИА Новости Крым, 08.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150745964_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_feaf904362fb986cd06e6f4d229b25b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при ударе украинских беспилотников по многоэтажному жилому дому в Саратове. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В ночь на субботу в Саратове зафиксированы повреждения в жилом секторе при атаке БПЛА. Изначально было известно об одном пострадавшем. Над регионом было уничтожено три вражеских дрона. Всего над Крымом и девятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников.По его данным, при атаке поврежден один многоквартирный жилой дом – в части квартир выбиты окна. Кроме того, осколками дронов побиты автомобили. "Районная администрация уже начала обход со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций. Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета. Механизм на такие случаи полностью отработан", - добавил губернатор.В ближайшее время в городе создадут штаб для помощи пострадавшим людям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
саратов
саратовская область
РИА Новости Крым
Новости
саратов, саратовская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), роман бусаргин, новости, общество
Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове

В Саратове при атаке украинских беспилотников повреждена многоэтажка и ранены два человека

09:22 08.11.2025
 
© Роман БусаргинПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Саратов
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Саратов
© Роман Бусаргин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при ударе украинских беспилотников по многоэтажному жилому дому в Саратове. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В ночь на субботу в Саратове зафиксированы повреждения в жилом секторе при атаке БПЛА. Изначально было известно об одном пострадавшем. Над регионом было уничтожено три вражеских дрона. Всего над Крымом и девятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников.
"Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре", - написал Бусаргин в Telegram.
По его данным, при атаке поврежден один многоквартирный жилой дом – в части квартир выбиты окна. Кроме того, осколками дронов побиты автомобили.
© Роман БусаргинПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Саратов
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Саратов
© Роман Бусаргин
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Саратов
"Районная администрация уже начала обход со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций. Средства на восстановление будут выделены из регионального бюджета. Механизм на такие случаи полностью отработан", - добавил губернатор.
В ближайшее время в городе создадут штаб для помощи пострадавшим людям.
