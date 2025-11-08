https://crimea.ria.ru/20251108/vzryv-gaza-proizoshel-v-mnogoetazhke-v-tulskoy-oblasti--est-postradavshie-1150746654.html

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, дом частично обрушился, на данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.На месте происшествия работают оперативные службы и глава местной администрации. Организован пункт временного пребывания в жильцов.Госпитализированы двое пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Информация по пострадавшим уточняется.На место ЧП выехал заместитель председателя регионального правительства.По данным регионального МЧС, на месте происшествия работают 24 человека и 10 единиц техники. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ."К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России", - добавили спасатели.Ранее взрыв газа произошел в частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края, пострадал один человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажкеВзрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир

