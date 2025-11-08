Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие

https://crimea.ria.ru/20251108/vzryv-gaza-proizoshel-v-mnogoetazhke-v-tulskoy-oblasti--est-postradavshie-1150746654.html
2025-11-08T09:51
2025-11-08T09:51
2025-11-08T10:02
тульская область
взрыв
газ
происшествия
новости
дмитрий миляев
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, дом частично обрушился, на данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.На месте происшествия работают оперативные службы и глава местной администрации. Организован пункт временного пребывания в жильцов.Госпитализированы двое пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Информация по пострадавшим уточняется.На место ЧП выехал заместитель председателя регионального правительства.По данным регионального МЧС, на месте происшествия работают 24 человека и 10 единиц техники. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ."К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России", - добавили спасатели.Ранее взрыв газа произошел в частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края, пострадал один человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажкеВзрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
тульская область
В Тульской области из-за взрыва газа частично обрушился многоквартирный дом и ранены двое
09:51 08.11.2025 (обновлено: 10:02 08.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, дом частично обрушился, на данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы и глава местной администрации. Организован пункт временного пребывания в жильцов.
Госпитализированы двое пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Информация по пострадавшим уточняется.
На место ЧП выехал заместитель председателя регионального правительства.
По данным регионального МЧС, на месте происшествия работают 24 человека и 10 единиц техники. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ.
"К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России", - добавили спасатели.
Ранее взрыв газа
произошел в частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края, пострадал один человек.
