Рейтинг@Mail.ru
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/vzryv-gaza-proizoshel-v-mnogoetazhke-v-tulskoy-oblasti--est-postradavshie-1150746654.html
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие
В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, дом частично обрушился, на данный момент известно о двух пострадавших. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T09:51
2025-11-08T10:02
тульская область
взрыв
газ
происшествия
новости
дмитрий миляев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148886840_172:24:1280:647_1920x0_80_0_0_6929f4ad1f37f81e013d21cd9ca52b6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, дом частично обрушился, на данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.На месте происшествия работают оперативные службы и глава местной администрации. Организован пункт временного пребывания в жильцов.Госпитализированы двое пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Информация по пострадавшим уточняется.На место ЧП выехал заместитель председателя регионального правительства.По данным регионального МЧС, на месте происшествия работают 24 человека и 10 единиц техники. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ."К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России", - добавили спасатели.Ранее взрыв газа произошел в частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края, пострадал один человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажкеВзрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148886840_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_18155e67dd7b93187ed7b687ea2e9e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тульская область, взрыв, газ, происшествия, новости, дмитрий миляев, общество
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие

В Тульской области из-за взрыва газа частично обрушился многоквартирный дом и ранены двое

09:51 08.11.2025 (обновлено: 10:02 08.11.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарные МЧС России
Пожарные МЧС России
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В поселке Куркино Тульской области в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, дом частично обрушился, на данный момент известно о двух пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы и глава местной администрации. Организован пункт временного пребывания в жильцов.
Госпитализированы двое пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Информация по пострадавшим уточняется.
На место ЧП выехал заместитель председателя регионального правительства.
По данным регионального МЧС, на месте происшествия работают 24 человека и 10 единиц техники. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ.
"К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России", - добавили спасатели.
Ранее взрыв газа произошел в частном жилом доме в станице Северской Краснодарского края, пострадал один человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке
Взрыв в Алчевске уничтожил шесть квартир
 
Тульская областьВзрывГазПроисшествияНовостиДмитрий МиляевОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
09:51Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие
09:38В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
09:22Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
09:13Сильная магнитная буря бушует на Земле
08:52В Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму
08:32В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
08:15Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – 65
08:02Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
07:51Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и четырех областях
07:32Пять беспилотников сбили над Крымом
07:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:01В Севастополе закрыли рейд
06:55Атака ВСУ на Саратов – что известно
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:35Ловушка на отвесной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
22:33Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
21:46Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
21:16Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
Лента новостейМолния