Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло
Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло
До четырех человек увеличилось число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий
2025-11-08T11:49
2025-11-08T11:49
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
взрыв
газ
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. До четырех человек увеличилось число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.В субботу утром в поселке Курскино в трехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.По данным губернатора, все пострадавшие доставлены в Ефремовскую районную больницу. Из дома эвакуированы десять жильцов. В поселке развернут пункт временного пребывания в школе №1 ,где организовано горячее питание.Региональное управление СК возбудило уголовное дело.
тульская область
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
тульская область, дмитрий миляев, происшествия, взрыв, газ, общество, новости
Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло

В Тульской области при взрыве газа и обрушении дома число раненных выросло до четырех

11:49 08.11.2025
 
© Фото : соцсетиНа месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области
© Фото : соцсети
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. До четырех человек увеличилось число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В субботу утром в поселке Курскино в трехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.
"К настоящему времени общее количество пострадавших составило 4 человека. На месте происшествия спасатели МЧС России проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, все пострадавшие доставлены в Ефремовскую районную больницу. Из дома эвакуированы десять жильцов.
В поселке развернут пункт временного пребывания в школе №1 ,где организовано горячее питание.
Региональное управление СК возбудило уголовное дело.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Тульская областьДмитрий МиляевПроисшествияВзрывГазОбществоНовости
 
