https://crimea.ria.ru/20251108/chislo-ranenykh-pri-vzryve-gaza-i-obrushenii-doma-v-kurkino-vozroslo-1150748890.html
Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло
Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло
До четырех человек увеличилось число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T11:49
2025-11-08T11:49
2025-11-08T11:49
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
взрыв
газ
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150748778_0:58:1172:717_1920x0_80_0_0_12ee3b8a6ad26a3c39477bf8eb08fa95.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. До четырех человек увеличилось число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.В субботу утром в поселке Курскино в трехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.По данным губернатора, все пострадавшие доставлены в Ефремовскую районную больницу. Из дома эвакуированы десять жильцов. В поселке развернут пункт временного пребывания в школе №1 ,где организовано горячее питание.Региональное управление СК возбудило уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тульская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150748778_45:0:1132:815_1920x0_80_0_0_ae12afeb0370c0a5d825fb7c8ce80f48.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, происшествия, взрыв, газ, общество, новости
Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло
В Тульской области при взрыве газа и обрушении дома число раненных выросло до четырех
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. До четырех человек увеличилось число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В субботу утром в поселке Курскино в трехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.
"К настоящему времени общее количество пострадавших составило 4 человека. На месте происшествия спасатели МЧС России проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, все пострадавшие доставлены в Ефремовскую районную больницу. Из дома эвакуированы десять жильцов.
В поселке развернут пункт временного пребывания в школе №1 ,где организовано горячее питание.
Региональное управление СК возбудило уголовное дело.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.