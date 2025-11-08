https://crimea.ria.ru/20251108/chislo-ranenykh-pri-vzryve-gaza-i-obrushenii-doma-v-kurkino-vozroslo-1150748890.html

Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло

Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло

До четырех человек увеличилось число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T11:49

2025-11-08T11:49

2025-11-08T11:49

тульская область

дмитрий миляев

происшествия

взрыв

газ

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150748778_0:58:1172:717_1920x0_80_0_0_12ee3b8a6ad26a3c39477bf8eb08fa95.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. До четырех человек увеличилось число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.В субботу утром в поселке Курскино в трехэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.По данным губернатора, все пострадавшие доставлены в Ефремовскую районную больницу. Из дома эвакуированы десять жильцов. В поселке развернут пункт временного пребывания в школе №1 ,где организовано горячее питание.Региональное управление СК возбудило уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, дмитрий миляев, происшествия, взрыв, газ, общество, новости