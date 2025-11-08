https://crimea.ria.ru/20251108/rossiyskie-voyska-osvobodili-volche-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1150749065.html
Российские войска освободили Волчье в Днепропетровской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России заняли населенный пункт Волчье в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Ранее бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоалександровка на Днепропетровщине. До этого подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области.
