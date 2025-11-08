https://crimea.ria.ru/20251108/v-moskve-prostilis-s-legendarnym-televeduschim-yuriem-nikolaevym-1150752883.html

В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым

В Москве простились с народным артистом России, мэтром отечественного телевидения Юрием Николаевым, ушедшим из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет. Церемония... РИА Новости Крым, 08.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Москве простились с народным артистом России, мэтром отечественного телевидения Юрием Николаевым, ушедшим из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет. Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, сообщает РИА Новости.Проститься с легендарным телеведущим пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, певец и композитор Игорь Николаев, заслуженная артистка России Зара, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, советский и российской хоккеист Вячеслав Фетисов, народный артист РФ Александр Буйнов и многие другие.Венки прислали президент РФ Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, группа Любэ, народные артисты РФ Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.Заслуженная артистка России Зара отметила, что зрители воспринимали Николаева как члена своих семей.Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. В 1970 окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности "актер театра и кино". После пять лет был актером в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина.В это же время – с 1973 по 1975 годы – внештатно работал на телевидении. А с 1975 года попал в штат отдела дикторов центрального телевидения Гостелерадио СССР.С 1975 по 1991 был постоянным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". Также вел программы "Голубой огонек", "Песня года".С марта 1995 года стал одним из продюсеров развлекательной программы "Угадай мелодию!".В 1996 придумал и воплотил на экране первую национальную премию детского творчества "Призвание".С 9 июля 2017 по 5 сентября 2021 года был ведущим утренней программы-интервью "Честное слово" на "Первом канале". Также периодически вел праздничные концерты.Николаев – дважды лауреат премии Союза журналистов России, с 1994 года за заслуги в области искусства стал Заслуженным артистом РФ. С 1998 года – Народный артист России. С 2007 года — член Академии Российского телевидения.В 2007 году удостоен Ордена Дружбы за заслуги в области культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу. В 2014 получил Орден Почета за заслуги в развитии отечественного телевидения, радиовещания, печати. В 2018 удостоен почетной грамоты президента РФ, а в 2019-м – премии правительства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

