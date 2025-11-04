https://crimea.ria.ru/20251104/umer-akter-i-televeduschiy-yuriy-nikolaev-1150661401.html

Умер актер и телеведущий Юрий Николаев

На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе.По данным СМИ, Николаев долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Во вторник он попал в реанимацию одной из больниц Москвы. Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

