Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T21:02
2025-11-04T21:14
утраты
культура
журналистика
искусство
новости
телевидение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе.По данным СМИ, Николаев долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Во вторник он попал в реанимацию одной из больниц Москвы. Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
утраты, культура, журналистика, искусство , новости, телевидение
21:02 04.11.2025 (обновлено: 21:14 04.11.2025)
 
Народный артист России Юрий Николаев
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе.

"Юрий Николаев ушел на небеса... Только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память", - написал он в Telegram.

По данным СМИ, Николаев долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Во вторник он попал в реанимацию одной из больниц Москвы.
Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
УтратыКультураЖурналистикаИскусствоНовостиТелевидение
 
Лента новостейМолния