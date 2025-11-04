https://crimea.ria.ru/20251104/umer-akter-i-televeduschiy-yuriy-nikolaev-1150661401.html
Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T21:02
2025-11-04T21:02
2025-11-04T21:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе.По данным СМИ, Николаев долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Во вторник он попал в реанимацию одной из больниц Москвы. Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Народный артист России Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет
21:02 04.11.2025 (обновлено: 21:14 04.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. На 77-м году жизни скончался актер и телеведущий Юрий Николаев. Об этом сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе.
"Юрий Николаев ушел на небеса... Только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память", - написал он в Telegram.
По данным СМИ, Николаев долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Во вторник он попал в реанимацию одной из больниц Москвы.
Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел такие телепередачи, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
