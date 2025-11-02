https://crimea.ria.ru/20251102/flot-unichtozhil-shest-bezekipazhnykh-katerov-v-chernom-more-1150621341.html

Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море

Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости Крым, 02.11.2025

Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море

Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров уничтожены в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T12:36

2025-11-02T12:36

2025-11-02T12:54

черное море

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости

новости крыма

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

безэкипажные катера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_b8114e879501172172ca281da67cd00c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров уничтожены в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российская ПВО в воскресенье за три часа сбила 15 украинских беспилотников над Кубанью и Черным морем. С 8 до 9 утра в воскресенье силы российской ПВО сбили за час четыре дрона ВСУ над Крымом и Черным морем.Также российские военные пресекли несколько безуспешных попыток прорыва ВСУ в Харьковской области и ДНР.В течение прошедшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ.В минувшие сутки российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту ТуапсеВ Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковВ порту Кавказ горит буксирУдар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, безэкипажные катера