Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море
Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров уничтожены в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-11-02T12:36
2025-11-02T12:36
2025-11-02T12:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров уничтожены в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российская ПВО в воскресенье за три часа сбила 15 украинских беспилотников над Кубанью и Черным морем. С 8 до 9 утра в воскресенье силы российской ПВО сбили за час четыре дрона ВСУ над Крымом и Черным морем.Также российские военные пресекли несколько безуспешных попыток прорыва ВСУ в Харьковской области и ДНР.В течение прошедшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ.В минувшие сутки российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту ТуапсеВ Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковВ порту Кавказ горит буксирУдар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
Материал дополняется
12:36 02.11.2025 (обновлено: 12:54 02.11.2025)