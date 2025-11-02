Рейтинг@Mail.ru
Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море
Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море
Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров уничтожены в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T12:36
2025-11-02T12:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров уничтожены в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российская ПВО в воскресенье за три часа сбила 15 украинских беспилотников над Кубанью и Черным морем. С 8 до 9 утра в воскресенье силы российской ПВО сбили за час четыре дрона ВСУ над Крымом и Черным морем.Также российские военные пресекли несколько безуспешных попыток прорыва ВСУ в Харьковской области и ДНР.В течение прошедшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ.В минувшие сутки российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.
Флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море

Шесть безэкипажных катеров уничтожены в северо-западной части Черного моря

12:36 02.11.2025 (обновлено: 12:54 02.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров уничтожены в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров", – сообщили в ведомстве.
Российская ПВО в воскресенье за три часа сбила 15 украинских беспилотников над Кубанью и Черным морем. С 8 до 9 утра в воскресенье силы российской ПВО сбили за час четыре дрона ВСУ над Крымом и Черным морем.
Также российские военные пресекли несколько безуспешных попыток прорыва ВСУ в Харьковской области и ДНР.
В течение прошедшей ночи над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 164 дрона ВСУ.
В минувшие сутки российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.
