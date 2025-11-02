Рейтинг@Mail.ru
В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников
В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников
В Анапе, Геленджике, Туапсе и нескольких населенных пунктах Туапсинского муниципального округа были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T11:47
2025-11-02T11:55
СИМФЕРОРПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Анапе, Геленджике, Туапсе и нескольких населенных пунктах Туапсинского муниципального округа были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщает оперштаб Кубани.В Анапе в ночь с 1 на 2 ноября обломки беспилотника упали на одной из улиц в с. Большой Утриш, информирует оперштаб.В Геленджике обнаружили обломки беспилотников. Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль.Также фрагменты найдены в Туапсе, поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой Туапсинского муниципального округа. В некоторых квартирах и домах зафиксированы повреждения окон.В оперштабе уточнили, что по во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.Ранее сообщалось, что киевские боевики в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Краснодарский край. ПВО отбивала удар ВСУ в Геленджике, Сочи и Туапсе. В Туапсе в результате падения БПЛА зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием, также обломки упали на танкер и нефтеналивной терминал.Всего же в ночь на воскресенье российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 164 дрона ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два иностранных гражданских судна повреждены ударом БПЛА по порту ТуапсеПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным моремАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспортВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района областиОтражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников

Обломки беспилотников упали в Анапе, Геленджике и Туапсе

11:47 02.11.2025 (обновлено: 11:55 02.11.2025)
 
СИМФЕРОРПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Анапе, Геленджике, Туапсе и нескольких населенных пунктах Туапсинского муниципального округа были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщает оперштаб Кубани.
В Анапе в ночь с 1 на 2 ноября обломки беспилотника упали на одной из улиц в с. Большой Утриш, информирует оперштаб.
В Геленджике обнаружили обломки беспилотников. Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль.
Также фрагменты найдены в Туапсе, поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой Туапсинского муниципального округа. В некоторых квартирах и домах зафиксированы повреждения окон.
В оперштабе уточнили, что по во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что киевские боевики в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Краснодарский край. ПВО отбивала удар ВСУ в Геленджике, Сочи и Туапсе. В Туапсе в результате падения БПЛА зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием, также обломки упали на танкер и нефтеналивной терминал.
Всего же в ночь на воскресенье российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 164 дрона ВСУ.
