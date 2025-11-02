https://crimea.ria.ru/20251102/v-anape-gelendzhike-i-tuapse-upali-oblomki-bespilotnikov-1150620177.html

В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников

В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников

СИМФЕРОРПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Анапе, Геленджике, Туапсе и нескольких населенных пунктах Туапсинского муниципального округа были обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщает оперштаб Кубани.В Анапе в ночь с 1 на 2 ноября обломки беспилотника упали на одной из улиц в с. Большой Утриш, информирует оперштаб.В Геленджике обнаружили обломки беспилотников. Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль.Также фрагменты найдены в Туапсе, поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой Туапсинского муниципального округа. В некоторых квартирах и домах зафиксированы повреждения окон.В оперштабе уточнили, что по во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.Ранее сообщалось, что киевские боевики в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Краснодарский край. ПВО отбивала удар ВСУ в Геленджике, Сочи и Туапсе. В Туапсе в результате падения БПЛА зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием, также обломки упали на танкер и нефтеналивной терминал.Всего же в ночь на воскресенье российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 164 дрона ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два иностранных гражданских судна повреждены ударом БПЛА по порту ТуапсеПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным моремАтака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспортВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района областиОтражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области

