ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области - РИА Новости Крым, 02.11.2025
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области - РИА Новости Крым, 02.11.2025
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
Из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад, ранены два человека. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.За прошедшую ночь ночь в Ростовской области были перехвачены и уничтожены беспилотники в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах, перечислил он.В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 квадратных метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали, подчеркнул глава региона.Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла. Ранения получили два человека, им оказана первая медицинская помощь, сообщил губернатор.На месте работают все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется.
Новости
ростов-на-дону, юрий слюсарь, новости, ростовская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области

В Ростове-на-Дону после атаки дронов ВСУ в детском саду выбило окна и ранены два человека

07:30 02.11.2025 (обновлено: 07:59 02.11.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
За прошедшую ночь ночь в Ростовской области были перехвачены и уничтожены беспилотники в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах, перечислил он.
В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 квадратных метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали, подчеркнул глава региона.
Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла. Ранения получили два человека, им оказана первая медицинская помощь, сообщил губернатор.
На месте работают все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется.
Ростов-на-ДонуЮрий СлюсарьНовостиРостовская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
