https://crimea.ria.ru/20251102/vsu-atakovali-rostov-na-donu-i-chetyre-rayona-oblasti-1150617248.html
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области - РИА Новости Крым, 02.11.2025
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
Из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад, ранены два человека. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T07:30
2025-11-02T07:30
2025-11-02T07:59
ростов-на-дону
юрий слюсарь
новости
ростовская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.За прошедшую ночь ночь в Ростовской области были перехвачены и уничтожены беспилотники в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах, перечислил он.В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 квадратных метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали, подчеркнул глава региона.Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла. Ранения получили два человека, им оказана первая медицинская помощь, сообщил губернатор.На месте работают все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251102/udar-vsu-po-kubani-povrezhdeny-neftenalivnoy-terminal-i-zhd-vokzal-1150617063.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, юрий слюсарь, новости, ростовская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
В Ростове-на-Дону после атаки дронов ВСУ в детском саду выбило окна и ранены два человека
07:30 02.11.2025 (обновлено: 07:59 02.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
За прошедшую ночь ночь в Ростовской области были перехвачены и уничтожены беспилотники в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах, перечислил он.
В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 квадратных метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали, подчеркнул глава региона.
Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла. Ранения получили два человека, им оказана первая медицинская помощь, сообщил губернатор.
На месте работают все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.