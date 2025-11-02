https://crimea.ria.ru/20251102/vsu-atakovali-rostov-na-donu-i-chetyre-rayona-oblasti-1150617248.html

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области - РИА Новости Крым, 02.11.2025

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области

Из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад, ранены два человека. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T07:30

2025-11-02T07:30

2025-11-02T07:59

ростов-на-дону

юрий слюсарь

новости

ростовская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад, ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.За прошедшую ночь ночь в Ростовской области были перехвачены и уничтожены беспилотники в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах, перечислил он.В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 квадратных метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали, подчеркнул глава региона.Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла. Ранения получили два человека, им оказана первая медицинская помощь, сообщил губернатор.На месте работают все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251102/udar-vsu-po-kubani-povrezhdeny-neftenalivnoy-terminal-i-zhd-vokzal-1150617063.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, юрий слюсарь, новости, ростовская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)