Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Остекление зданий и хозпостройки, а также личный транспорт повреждены в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.ВСУ снова атаковали область в ночь на воскресенье – на территории региона уничтожены семь вражеских беспилотников, сообщил Клычков.И подчеркнул, что пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.Также в ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области.В Краснодарском крае после удара дронов ВСУ в Туапсе повреждены нефтеналивной терминал, железнодорожный вокзал, в одном из поселков округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж многоквартирного дома.Массированная атака беспилотников ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры отражена в Волгоградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:10 02.11.2025 (обновлено: 08:20 02.11.2025)