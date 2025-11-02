Рейтинг@Mail.ru
Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251102/ataka-bespilotnikov-na-orlovskuyu-oblast--povrezhdeny-zdaniya-i-transport--1150618095.html
Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
Остекление зданий и хозпостройки, а также личный транспорт повреждены в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T08:10
2025-11-02T08:20
орловская область
орел
андрей клычков
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Остекление зданий и хозпостройки, а также личный транспорт повреждены в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.ВСУ снова атаковали область в ночь на воскресенье – на территории региона уничтожены семь вражеских беспилотников, сообщил Клычков.И подчеркнул, что пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.Также в ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области.В Краснодарском крае после удара дронов ВСУ в Туапсе повреждены нефтеналивной терминал, железнодорожный вокзал, в одном из поселков округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж многоквартирного дома.Массированная атака беспилотников ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры отражена в Волгоградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251101/za-tri-chasa-nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-24-ukrainskikh-bespilotnika-1150616638.html
орловская область
орел
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орловская область, орел, андрей клычков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт

Обломки беспилотников повредили здания и транспорт в Орловской области

08:10 02.11.2025 (обновлено: 08:20 02.11.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Остекление зданий и хозпостройки, а также личный транспорт повреждены в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
ВСУ снова атаковали область в ночь на воскресенье – на территории региона уничтожены семь вражеских беспилотников, сообщил Клычков.
"В результате падения обломков повреждено остекление нескольких зданий в городе Орле, личный автотранспорт, хозяйственные постройки", – проинформировал глава региона.
И подчеркнул, что пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Также в ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области.
В Краснодарском крае после удара дронов ВСУ в Туапсе повреждены нефтеналивной терминал, железнодорожный вокзал, в одном из поселков округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж многоквартирного дома.
Массированная атака беспилотников ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры отражена в Волгоградской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО
Вчера, 23:05
За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника
 
Орловская областьОрелАндрей КлычковНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01ПВО утром за час сбила четыре украинских дрона над Крымом и Черным морем
09:52В Азербайджане произошло два землетрясения за ночь
09:36Трамп угрожает войной Нигерии
09:11Крымский мост: растет очередь с двух сторон
08:21Над Крымом, Черным и Азовским морями перехватили и уничтожили 68 дронов
08:10Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт
07:52Отражен массированный удар БПЛА по энергоструктуре Волгоградской области
07:30ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области
07:07Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
00:01Температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 ноября
23:05За три часа над Крымом и Черным морем сбили 24 украинских беспилотника
22:51Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное
22:39Россия ввела санкции против представителей украинской власти
22:22От рассвета до заката: один день в ноябрьском парке в Крыму
22:06Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:43Как землетрясения влияют на рыбу
21:31Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ
21:23Сколько осадков выпало в Крыму в октябре и как они наполнили реки
21:05На воду спущена атомная подводная лодка специально для "Посейдона"
Лента новостейМолния