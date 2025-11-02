https://crimea.ria.ru/20251102/ataka-bespilotnikov-na-orlovskuyu-oblast--povrezhdeny-zdaniya-i-transport--1150618095.html

Атака беспилотников на Орловскую область – повреждены здания и транспорт

Остекление зданий и хозпостройки, а также личный транспорт повреждены в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей...

2025-11-02T08:10

2025-11-02T08:10

2025-11-02T08:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Остекление зданий и хозпостройки, а также личный транспорт повреждены в Орле после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.ВСУ снова атаковали область в ночь на воскресенье – на территории региона уничтожены семь вражеских беспилотников, сообщил Клычков.И подчеркнул, что пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.Также в ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и четыре района области.В Краснодарском крае после удара дронов ВСУ в Туапсе повреждены нефтеналивной терминал, железнодорожный вокзал, в одном из поселков округа фрагменты беспилотников попали в третий этаж многоквартирного дома.Массированная атака беспилотников ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры отражена в Волгоградской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

орел

2025

Новости

ru-RU

