Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
Киевские боевики в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Краснодарский край. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T07:07
2025-11-02T07:07
2025-11-02T07:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Киевские боевики в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Краснодарский край. Об этом сообщает оперштаб Кубани.ПВО отбивала удар ВСУ в Геленджике, Сочи и Туапсе – была объявлена угроза атаки беспилотников, сообщили местные власти.В Туапсе, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет, информирует оперштаб Кубани.
Материал дополняется
Удар ВСУ по Кубани: повреждены нефтеналивной терминал и ж/д вокзал
Ударом ВСУ на Кубани повреждены нефтеналивной терминал и железнодорожный вокзал
07:07 02.11.2025 (обновлено: 07:15 02.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Киевские боевики в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Краснодарский край. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
ПВО отбивала удар ВСУ в Геленджике, Сочи и Туапсе – была объявлена угроза атаки беспилотников, сообщили местные власти.
В Туапсе, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет, информирует оперштаб Кубани.